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Aylık uyuşturucu raporu açıklandı

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının aylık bilançosu açıklandı.

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının son 1 ayda yapmış olduğu başarılı uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 1 Aralık ve 31 Aralık tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 13 kilo 151,45 gram esrar, 32,19 gram metamfetamin, bin adet uyuşturucu hap, 46 kilogram eroin, 1 gram kokain, 349,34 gram sentetik uyuşturucu madde ve 14 kök hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uygulamalarda ise 1 kilo 543 gram kubar esrar, 3 kök hint keneviri ve 9 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.

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Muhabir Nuri Akçaharman

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