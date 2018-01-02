Aylık uyuşturucu raporu açıklandı

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının son 1 ayda yapmış olduğu başarılı uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 1 Aralık ve 31 Aralık tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 13 kilo 151,45 gram esrar, 32,19 gram metamfetamin, bin adet uyuşturucu hap, 46 kilogram eroin, 1 gram kokain, 349,34 gram sentetik uyuşturucu madde ve 14 kök hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uygulamalarda ise 1 kilo 543 gram kubar esrar, 3 kök hint keneviri ve 9 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.