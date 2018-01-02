Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığının son 1 ayda yapmış olduğu başarılı uyuşturucu operasyonlarında, ele geçirilen uyuşturucu miktarları açıklandı. Kocaeli Valiliği tarafından yapılan açıklamada 1 Aralık ve 31 Aralık tarihleri arasında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında 13 kilo 151,45 gram esrar, 32,19 gram metamfetamin, bin adet uyuşturucu hap, 46 kilogram eroin, 1 gram kokain, 349,34 gram sentetik uyuşturucu madde ve 14 kök hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan uygulamalarda ise 1 kilo 543 gram kubar esrar, 3 kök hint keneviri ve 9 adet uyuşturucu hap ele geçirdi.
Bugün 13:38 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 13:39 TSİ )
Aylık uyuşturucu raporu açıklandı
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ve Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarının aylık bilançosu açıklandı.
Bugün 13:38 TSİ - Asayiş
Muhabir Nuri Akçaharman
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz