Cumhurbaşkanının programı Perşembe netleşecek

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan il binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında kent gündemini değerlendirdi. Ceyhan, “Geçtiğimiz günlerde taşeron işçi ile ilgili düzenleme yapıldı. Taşeron konusu milletimize verdiğimiz en önemli sözlerimizden biriydi. Buradan emeği geçen herkese şükranlarımı iletiyorum. 1 milyonu geçkin taşeronda çalışan arkadaşlarımızın böyle bir sorununu çözmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Belediye ve kamuda artık personelle ilgili taşeron sözleşmesi yapmayacak. Bütün arkadaşlarımız kamuda istihdam edilecek” dedi.

TÜRKİYE BÜYÜDÜKÇE ASGARİ ÜCRET BÜYÜR

Asgari ücretin bin 603 olması hakkında koşan Ceyhan, “Her yılın sonunda asgari ücretle ilgili tartışmalar yaşanır. Ana muhalefet partisi desteksiz sallamaya başladı. İktidar olursam 2 bin TL olur dedi. CHP iktidara gelene kadar bizim asgari ücret 20 bine ulaşır. AK Parti olarak işveren ve işçi ile köprü oluyoruz. Bekar ve çocuksuz kardeşlerimiz bin 603 TL alacak. En yüksek evli 3 çocuklu ve eşi çalışmayanlar için bin 709 TL alacak. Asgari ücret adı üstünde asgari ücret. Türkiye büyüdükçe asgari ücret ile çalışanların da maaşı yükselecektir. Emekçi ve işçi kardeşlerimizin ihtiyaçlarına hiçbir zaman kulaklarımızı kapatmadık” diye konuştu.

BİTTİ DEMİYORUZ YATIRIMLARA DEVAM

Konuşmasına devam eden Ceyhan, “Koordinasyon toplantılarımızın ilkini Ankara’da yapmıştık. İkincisini Cumartesi günü yaptık. Bakan beyin başkanlığında ve benim organizasyonluğumda 5’nci koordinasyon toplantımızı da tamamlamıştık. Bizim planımız dahilinde Ocak ayı sonunda koordinasyon toplantılarını bitirmek. Burada belediyelerin beyannameleri ile ilgili geldiği noktaları görüyoruz. Eksikliklerimiz görüyoruz ve milletin huzuru için elimizden geleni yapıyoruz. Bunu seçime 1 yıl kala yapmadık. 5 ilçenin beyannamelerine baktığımızda yüzde 80’lik orana ulaştık. Bu bizim için ayrı bir gurur. Bitti demiyoruz önümüzdeki yatırımları da yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

DANIŞMA MECLİSLERİ OCAK’TA TAMAMLANACAK

Danışma meclislerimizin de 3 tanesini tamamladık diyen Ceyhan, “Kartepe, Karamürsel ve Gölcük’te tamamladık. Ocak ayı sonunda danışma meclislerimizi de tamamlayacağız. Standart toplantılarımız ile birlikte boş vaktimiz yok. 8-9 tane yerel danışma meclisimizi tamamlayacağız. Yaptık, yapıyoruz yapacağız ya da vazgeçtik dediğimiz bir şey varsa arkadaşlarımız ile paylaşıyoruz. Mart ayında yerel yönetimlerin fotoğrafını yüzde 90 oranında çekmiş olacağız. İstişare kurulumuz ile de bir araya geliyoruz. Şimdiye kadar 2 tanesini tamamladık. Şubat ayı sonuna kadar da istişare kurulumuzu tamamlayacağız” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANIN PROGAMI PERŞEMBE KESİNLEŞECEK

Ceyhan, “İl kadın ve İl gençlik Kolları kongrelerini ana kademelerden önce yapma kararı aldık. İlçe kadın ve gençlik kongrelerimizi güçlü bir şekilde tamamladık. 13 Ocak İl kadın Kolları Hasan Gemici Spor Salonu’nda saat 14.00’de yapacağız. Öyle lokallerde parti binalarında kongreleri yapmayacağız. 27 Ocak’ta saat 14.00-16.00 arasında Cumhurbaşkanı gelirse Recep Topaloğlu’nda yapacağız. Cumhurbaşkanımız Kadın ve Gençlik kollarının 3’er kongresine katılacak. Bunlardan ikisi Ankara ve İzmir olacak. İlaveten en güçlü olduğu düşünülen illere gelecek. Kocaeli’ye de gelme ihtimali söz konusu. Perşembe günü saat 12.00’de il gençlik kollarımızın açıklaması olacak ve orada duyuracağız. Şuan ihtimal dahilinde Perşembe günü kesin olarak bir duyuru yapacağız” açıklamalarında bulundu.