Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 13:42 TSİ- Siyaset ( G : Bugün 15:55 TSİ )

Cumhurbaşkanının programı Perşembe netleşecek

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 27 Ocak’ta İl Gençlik Kolları Kongresine katılma ihtimalinin olduğunu söyleyen Ceyhan, “İl Gençlik Kolları Kongresi’ni Cumhurbaşkanı gelirse Recep Topaloğlu’nda yapacağız. Perşembe günü her şey netleşecek” dedi.

AKP İl Başkanı Şemsettin Ceyhan il binasında gerçekleştirdiği basın açıklamasında kent gündemini değerlendirdi. Ceyhan, “Geçtiğimiz günlerde taşeron işçi ile ilgili düzenleme yapıldı. Taşeron konusu milletimize verdiğimiz en önemli sözlerimizden biriydi. Buradan emeği geçen herkese şükranlarımı iletiyorum. 1 milyonu geçkin taşeronda çalışan arkadaşlarımızın böyle bir sorununu çözmenin haklı gururunu yaşıyoruz. Belediye ve kamuda artık personelle ilgili taşeron sözleşmesi yapmayacak. Bütün arkadaşlarımız kamuda istihdam edilecek” dedi.

TÜRKİYE BÜYÜDÜKÇE ASGARİ ÜCRET BÜYÜR

Asgari ücretin bin 603 olması hakkında koşan Ceyhan, “Her yılın sonunda asgari ücretle ilgili tartışmalar yaşanır. Ana muhalefet partisi desteksiz sallamaya başladı. İktidar olursam 2 bin TL olur dedi. CHP iktidara gelene kadar bizim asgari ücret 20 bine ulaşır. AK Parti olarak işveren ve işçi ile köprü oluyoruz. Bekar ve çocuksuz kardeşlerimiz bin 603 TL alacak. En yüksek evli 3 çocuklu ve eşi çalışmayanlar için bin 709 TL alacak. Asgari ücret adı üstünde asgari ücret. Türkiye büyüdükçe asgari ücret ile çalışanların da maaşı yükselecektir. Emekçi ve işçi kardeşlerimizin ihtiyaçlarına hiçbir zaman kulaklarımızı kapatmadık” diye konuştu.

BİTTİ DEMİYORUZ YATIRIMLARA DEVAM

Konuşmasına devam eden Ceyhan, “Koordinasyon toplantılarımızın ilkini Ankara’da yapmıştık. İkincisini Cumartesi günü yaptık. Bakan beyin başkanlığında ve benim organizasyonluğumda 5’nci koordinasyon toplantımızı da tamamlamıştık. Bizim planımız dahilinde Ocak ayı sonunda koordinasyon toplantılarını bitirmek. Burada belediyelerin beyannameleri ile ilgili geldiği noktaları görüyoruz. Eksikliklerimiz görüyoruz ve milletin huzuru için elimizden geleni yapıyoruz. Bunu seçime 1 yıl kala yapmadık. 5 ilçenin beyannamelerine baktığımızda yüzde 80’lik orana ulaştık. Bu bizim için ayrı bir gurur. Bitti demiyoruz önümüzdeki yatırımları da yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

DANIŞMA MECLİSLERİ OCAK’TA TAMAMLANACAK

Danışma meclislerimizin de 3 tanesini tamamladık diyen Ceyhan, “Kartepe, Karamürsel ve Gölcük’te tamamladık. Ocak ayı sonunda danışma meclislerimizi de tamamlayacağız. Standart toplantılarımız ile birlikte boş vaktimiz yok. 8-9 tane yerel danışma meclisimizi tamamlayacağız. Yaptık, yapıyoruz yapacağız ya da vazgeçtik dediğimiz bir şey varsa arkadaşlarımız ile paylaşıyoruz. Mart ayında yerel yönetimlerin fotoğrafını yüzde 90 oranında çekmiş olacağız. İstişare kurulumuz ile de bir araya geliyoruz. Şimdiye kadar 2 tanesini tamamladık. Şubat ayı sonuna kadar da istişare kurulumuzu tamamlayacağız” diye konuştu.

CUMHURBAŞKANIN PROGAMI PERŞEMBE KESİNLEŞECEK

Ceyhan, “İl kadın ve İl gençlik Kolları kongrelerini ana kademelerden önce yapma kararı aldık. İlçe kadın ve gençlik kongrelerimizi güçlü bir şekilde tamamladık. 13 Ocak İl kadın Kolları Hasan Gemici Spor Salonu’nda saat 14.00’de yapacağız. Öyle lokallerde parti binalarında kongreleri yapmayacağız. 27 Ocak’ta saat 14.00-16.00 arasında Cumhurbaşkanı gelirse Recep Topaloğlu’nda yapacağız. Cumhurbaşkanımız Kadın ve Gençlik kollarının 3’er kongresine katılacak. Bunlardan ikisi Ankara ve İzmir olacak. İlaveten en güçlü olduğu düşünülen illere gelecek. Kocaeli’ye de gelme ihtimali söz konusu. Perşembe günü saat 12.00’de il gençlik kollarımızın açıklaması olacak ve orada duyuracağız. Şuan ihtimal dahilinde Perşembe günü kesin olarak bir duyuru yapacağız” açıklamalarında bulundu.

Bugün 13:42 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Hürriyet: Kimin ensesine vuracaksanız vurun ve o yolu bitirin! mask
Hürriyet: Kimin ensesine vuracaksanız vurun ve o yolu bitirin!
Trump'tan 'İran' paylaşımı mask
Trump'tan 'İran' paylaşımı
YSK'dan İYİ Parti'ye ret! mask
YSK'dan İYİ Parti'ye ret!
Kandıra duble yoluna taş ocağı engeli! mask
Kandıra duble yoluna taş ocağı engeli!
Bakan Albayrak’tan TEİAŞ’a yeni yıl ziyareti mask
Bakan Albayrak’tan TEİAŞ’a yeni yıl ziyareti
Berat Albayrak, Kocaeli'deki o gemiyi baştan aşağı inceledi mask
Berat Albayrak, Kocaeli'deki o gemiyi baştan aşağı inceledi
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın! mask
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın!
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor! mask
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor!
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor mask
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor
Pirelli, Goodyear ve Brisa'da işçiler %16 zam istiyor mask
Pirelli, Goodyear ve Brisa'da işçiler %16 zam istiyor
Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti... mask
Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti...
2 gün sonra askere gidecekti, kazada öldü! mask
2 gün sonra askere gidecekti, kazada öldü!

GALERİ

Yoğurt kabından müzik... mask
Yoğurt kabından müzik...
İstanbul'da dolunay mask
İstanbul'da dolunay
Tünelde otomobil takla attı: 4 yaralı mask
Tünelde otomobil takla attı: 4 yaralı
Sanayinin büyüyen koluna araç sahiplerinden yoğun ilgi mask
Sanayinin büyüyen koluna araç sahiplerinden yoğun ilgi
Mekke ve Kudüs’ün fethi coşkuyla kutlandı mask
Mekke ve Kudüs’ün fethi coşkuyla kutlandı
Gebze'den Tokat'a yolculuk kötü sonla bitti! mask
Gebze'den Tokat'a yolculuk kötü sonla bitti!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR