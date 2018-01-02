Ceyhan'dan Yurdagül'e ağır cevap!

Bekir Yurdagül’ün adaylığını açıklaması sırasında eğer başkan olursam il başkanları masasını yıkacağım sözüne yanıt veren Ceyhan, “Masayı kim kurduysa karar onundur. CHP’yi anlamak eskiden de mümkün değild. İktidarla iletişim kuramıyoruz diyorlar. Bir iç parti meselesinin, ikinci aday olan kişinin masayı dağıtacağım demesini gülünç buluyorum. Bu masayı sen mi kurdun sen mi dağıtacaksın? Bekir beyi muhattap almıyorum. CHP ister gelir ister gelmez. Diğer 6 il başkanları il bir araya geliyoruz ve istişare ediyoruz. Cengiz bey hele bir kongresini yapsın. Şartı olan varsa ben gelirim ama diye cümleler kuran varsa hiç tenezzül etmesin. Herkes kendi işine baksın. Bu açıklamalar doğru değil. Cengiz bey gelmiyorsa gelmez bu bir kıyamet değildir. Gelmiyorsa siyaseten faturasını öder” dedi.