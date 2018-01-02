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İzmit’te bir yılda 2 bin 767 çift evlendi

İzmit’te 2017 yılı içinde 2 bin 767 çiftin evlendiği açıklandı.

İzmit Belediyesi Evlendirme Memurluğu’ndan alınan bilgiye göre, 207’de evlenmek için 3 bin 67 kişi başvuruda bulundu. Yetkililer, evlilik için başvuruda bulunan 2 bin 767 çiftin nikahının kıyıldığını, geri kalanlarının ise bir kısmının başka il ya da ilçelerde nikahlarını kıydırırken bir kısmının da nikah işlemlerini 2018 yılı içinde yaptırmak için gün aldıklarını söylediler.

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