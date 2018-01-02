Kocaeli'de şüpheli ölüm!

Alınan bilgiye göre, İlimtepe Mahallesi Konutları 1. Etap E bloktaki apartman girişinin merdivenlerinde bir kişinin hareketsiz yattığını gören site sakini, durumu jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine giden 112 Acil Servis ekibi, ismi Ali Yılmazçebi (74) olduğu tespit edilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmazçebi'nin yakınları olay yerine gelerek gözyaşı döktü. Evli ve 5 çocuk babası emekli Ali Yılmazçebi'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmit Asri Mezarlığı'na götürüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.