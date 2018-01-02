Kocaeli Gençspor, 41 FK’yı mağlup etti: 3-0

Bu maçlardan birisi alt yapıya yatırım yapan Kocaeli Gençspor ile 41 Futbol Kulübü arasındaydı. C Grubu’nda mücadele eden takımların zorlu maçını Kocaeli Gençspor3-0 kazandı ve Play-Off maçlarına iyi başladı.
SONUCA KOLAY GİTTİLER
Maçta ilk gol 30. dakikada geldi. Yapılan ortada Umut’un ters kafa vuruşu 41 Futbol Kulübü ağlarına gitti. (1-0) Mücadelenin 42. dakikasında Kocaeli Gençspor’da Cahit, ceza sahası dışından topa mükemmel vurdu ve fileleri gördü. (2-0) Rakibinin baskısı karşısında takım savunmasını çok iyi yapan Serter Keskin’in talebeleri 69’da farkı 3’e çıkardı. Önündeki boş alanı topla iyi kat eden Berkay’ın pasında Yusuf Efe’ye sadece topa dokunmak kaldı. (3-0)
İKİNCİ MAÇLAR PERŞEMBE GÜNÜ
Galibiyetin ardından büyük bir coşku yaşayan Kocaeli Gençspor, Perşembe günü KartepeBelediyespor’a konuk olacak, 41 Futbol Kulübü’nün rakibi ise Beylikbağı olacak. C Grubu’nda oynanan diğer maçta Beylikbağıspor son dakika golü ile KartepeBelediyespor’u 1-0 mağlup etti.
KOCAELİ GENÇSPOR:341 FUTBOL KULÜBÜ: 0
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı
HAKEM: Oğuz Çılgın***
KOCAELİ GENÇSPOR: İbrahim***, İbrahim Baki***, Erhan***, Mertcan***, Alperen***, Berkay***, Cahit ***, Emir***, Bedirhan***, Ali*** (Berkant**) Yusuf Efe***
41 FUTBOL KULÜBÜ: Hazar**, Burak** (Hasan Taha*), Umut**, Doğukan***, Yiğit***, Ömer**, Ahmet**, Salih** (Berat*), Alihan**, Eren**, Mert**
GOLLER: Dk. 30 (KK) Umut, Dk. 42 Cahit, Dk. 69 Yusuf
U-14 PLAY-OFF A GRUBU
Gölcük Karadeniz
Belediye Derincespor
Yenişehirspor
Gebzespor
Körfez Gençlerbirliği
U-14 PLAY-OFF B GRUBU
Güneşspor
Darıca GB.
Derince Birlik
Çayırova Belediye
U-14 PLAY-OFF C GRUBU
Beylikbağı
41 Futbol Kulübü
KartepeBelediyespor
Kocaeli Gençspor
U-14 PLAY-OFF D GRUBU
Kocaelispor
Gölcükspor
Hisareynspor
Kocaeli Birlik
U-14 PLAY-OFF 1. HAFTA SKORLARI
A GRUBU
Belediye Derince – Gebzespor: 5-0
Yenişehir – Gebze Karadeniz: 2-3
B GRUBU
Kocaeli Güneş – Çayırova Eğitim: 3-2
Darıca GB – Derince Birlik: 5-1
C GRUBU
Kocaeli Genç – 41 FK: 3-0
Beylikbağı – Kartepe Belediye: 1-0
D GRUBU
Kocaeli Birlik – Gölcükspor: 2-3
Hisareynspor – Kocaelispor: 1-0
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz