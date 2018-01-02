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Bugün 14:18 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:21 TSİ )

Kocaeli Gençspor, 41 FK’yı mağlup etti: 3-0

U-14 Play-Off maçları büyük bir çekişme ile başladı.

Bu maçlardan birisi alt yapıya yatırım yapan Kocaeli Gençspor ile 41 Futbol Kulübü arasındaydı. C Grubu’nda mücadele eden takımların zorlu maçını Kocaeli Gençspor3-0 kazandı ve Play-Off maçlarına iyi başladı.

SONUCA KOLAY GİTTİLER

Maçta ilk gol 30. dakikada geldi. Yapılan ortada Umut’un ters kafa vuruşu 41 Futbol Kulübü ağlarına gitti. (1-0) Mücadelenin 42. dakikasında Kocaeli Gençspor’da Cahit, ceza sahası dışından topa mükemmel vurdu ve fileleri gördü. (2-0) Rakibinin baskısı karşısında takım savunmasını çok iyi yapan Serter Keskin’in talebeleri 69’da farkı 3’e çıkardı. Önündeki boş alanı topla iyi kat eden Berkay’ın pasında Yusuf Efe’ye sadece topa dokunmak kaldı. (3-0)

İKİNCİ MAÇLAR PERŞEMBE GÜNÜ

Galibiyetin ardından büyük bir coşku yaşayan Kocaeli Gençspor, Perşembe günü KartepeBelediyespor’a konuk olacak, 41 Futbol Kulübü’nün rakibi ise Beylikbağı olacak. C Grubu’nda oynanan diğer maçta Beylikbağıspor son dakika golü ile KartepeBelediyespor’u 1-0 mağlup etti.

KOCAELİ GENÇSPOR:341 FUTBOL KULÜBÜ: 0

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEM: Oğuz Çılgın***

KOCAELİ GENÇSPOR: İbrahim***, İbrahim Baki***, Erhan***, Mertcan***, Alperen***, Berkay***, Cahit ***, Emir***, Bedirhan***, Ali*** (Berkant**) Yusuf Efe***

41 FUTBOL KULÜBÜ: Hazar**, Burak** (Hasan Taha*), Umut**, Doğukan***, Yiğit***, Ömer**, Ahmet**, Salih** (Berat*), Alihan**, Eren**, Mert**

GOLLER: Dk. 30 (KK) Umut, Dk. 42 Cahit, Dk. 69 Yusuf

U-14 PLAY-OFF A GRUBU

Gölcük Karadeniz

Belediye Derincespor

Yenişehirspor

Gebzespor

Körfez Gençlerbirliği

U-14 PLAY-OFF B GRUBU

Güneşspor

Darıca GB.

Derince Birlik

Çayırova Belediye

U-14 PLAY-OFF C GRUBU

Beylikbağı

41 Futbol Kulübü

KartepeBelediyespor

Kocaeli Gençspor

U-14 PLAY-OFF D GRUBU

Kocaelispor

Gölcükspor

Hisareynspor

Kocaeli Birlik

U-14 PLAY-OFF 1. HAFTA SKORLARI

A GRUBU

Belediye Derince – Gebzespor: 5-0

Yenişehir – Gebze Karadeniz: 2-3

B GRUBU

Kocaeli Güneş – Çayırova Eğitim: 3-2

Darıca GB – Derince Birlik: 5-1

C GRUBU

Kocaeli Genç – 41 FK: 3-0

Beylikbağı – Kartepe Belediye: 1-0

D GRUBU

Kocaeli Birlik – Gölcükspor: 2-3

Hisareynspor – Kocaelispor: 1-0

Bugün 14:18 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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