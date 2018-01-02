Kocaeli Güneş zor da olsa kazandı: 3-2

Gol düellosu şeklinde geçen maçı Kocaeli Güneşspor 3-2 kazandı ve Play-Off Ligi’ne 3 puan ile başlamanın mutluluğunu yaşadı.

GOLLER DOĞUKAN’DAN

Normal sezonda 19 galibiyet ve 1 beraberlik ile 58 puan toplayarak grubunu lider bitiren Güneşspor ile normal sezonu 36 puan ile G Grubu’nda ikinci sırada bitiren Çayırova Belediye Eğitim maçında kağıt üzerinde favori Kocaeli Güneşspor’du. Ancak hiçbir şekilde şakaya gelmeyecekmücadelede 2-1 geriye düştüğü maçı Doğukan’ın golleri ile 3-2 kazanan Güneşspor lige 3 puan ile başlamasını bildi.

HÜSEYİN BAL: EKSİKLERİMİZİ GÖRDÜK

Kocaeli Güneşspor’dagenç teknik adam Hüseyin Bal, Türkiye şampiyonasına katılmak istediklerini belirtti ve “Galibiyet memnuniyet verici tabii ki ama bu maçtaki eksiklerimizi gördük. Bunun üzerine çalışmalar yapacağız. İnanıyorum ki bu çocuklar ilimizi temsil edecektir” ifadesine yer verdi.

KOCAELİ GÜNEŞ:3ÇAYIROVA BELEDİYE EĞİTİM:2

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEM: Alperen Karaçengel

KOCAELİ GÜNEŞ: Emirhan***, Ahmet***, Muhammed***, Boran***, (Enhar**) Abdullah***, Hakkı Tuncer***, Murat*** (Enes**), Tuncer*** (Fatih**), Abdülkadir*** (Boray**), Ömer Faruk***, Doğukan****

ÇAYIROVA BELEDİYE: Ömer, Boran, Enes, Abdullah, Ömer Salih, Yunus (M. Enes), A. Görkem, Caner, Kenan, Harun, Mesut (Serhat)

GOLLER: Dk. 13, 49, 62 (P) Doğukan (Güneş) Dk. 26 Kenan, Dk. 41 Caner (Çayırova)