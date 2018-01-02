Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 14:21 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:23 TSİ )

Kocaeli Güneş zor da olsa kazandı: 3-2

U-14 Play-OffLigi B Grubu’nda Kocaeli Güneşspor ile Çayırova Belediyesi Eğitimspor, Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda karşı karşıya geldi.

Gol düellosu şeklinde geçen maçı Kocaeli Güneşspor 3-2 kazandı ve Play-Off Ligi’ne 3 puan ile başlamanın mutluluğunu yaşadı.

GOLLER DOĞUKAN’DAN

Normal sezonda 19 galibiyet ve 1 beraberlik ile 58 puan toplayarak grubunu lider bitiren Güneşspor ile normal sezonu 36 puan ile G Grubu’nda ikinci sırada bitiren Çayırova Belediye Eğitim maçında kağıt üzerinde favori Kocaeli Güneşspor’du. Ancak hiçbir şekilde şakaya gelmeyecekmücadelede 2-1 geriye düştüğü maçı Doğukan’ın golleri ile 3-2 kazanan Güneşspor lige 3 puan ile başlamasını bildi.

HÜSEYİN BAL: EKSİKLERİMİZİ GÖRDÜK

Kocaeli Güneşspor’dagenç teknik adam Hüseyin Bal, Türkiye şampiyonasına katılmak istediklerini belirtti ve “Galibiyet memnuniyet verici tabii ki ama bu maçtaki eksiklerimizi gördük. Bunun üzerine çalışmalar yapacağız. İnanıyorum ki bu çocuklar ilimizi temsil edecektir” ifadesine yer verdi.

KOCAELİ GÜNEŞ:3ÇAYIROVA BELEDİYE EĞİTİM:2

STAT: Mehmet Ali Kağıtçı

HAKEM: Alperen Karaçengel

KOCAELİ GÜNEŞ: Emirhan***, Ahmet***, Muhammed***, Boran***, (Enhar**) Abdullah***, Hakkı Tuncer***, Murat*** (Enes**), Tuncer*** (Fatih**), Abdülkadir*** (Boray**), Ömer Faruk***, Doğukan****

ÇAYIROVA BELEDİYE: Ömer, Boran, Enes, Abdullah, Ömer Salih, Yunus (M. Enes), A. Görkem, Caner, Kenan, Harun, Mesut (Serhat)

GOLLER: Dk. 13, 49, 62 (P) Doğukan (Güneş) Dk. 26 Kenan, Dk. 41 Caner (Çayırova)

Bugün 14:21 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Kocaeli Güneş zor da olsa kazandı: 3-2 mask
Kocaeli Güneş zor da olsa kazandı: 3-2
Kocaeli Gençspor, 41 FK’yı mağlup etti: 3-0 mask
Kocaeli Gençspor, 41 FK’yı mağlup etti: 3-0
Cenk Tosun transferinde imzalar bu hafta atılıyor mask
Cenk Tosun transferinde imzalar bu hafta atılıyor
Voleybolcular yarın Hasan Gemici’de mask
Voleybolcular yarın Hasan Gemici’de
Potanın prensleri parkeye çıkıyor mask
Potanın prensleri parkeye çıkıyor
Gölcükspor kampından gelen haberler çok iyi mask
Gölcükspor kampından gelen haberler çok iyi
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın! mask
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın!
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor! mask
2018 gelmeden yaptırın, zam geliyor!
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor mask
Bit Pazarı yerine Antika Pazarı başlıyor
Pirelli, Goodyear ve Brisa'da işçiler %16 zam istiyor mask
Pirelli, Goodyear ve Brisa'da işçiler %16 zam istiyor
Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti... mask
Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti...
Bir ANNENİN yürek yakan FERYADI! mask
Bir ANNENİN yürek yakan FERYADI!

GALERİ

Yoğurt kabından müzik... mask
Yoğurt kabından müzik...
İstanbul'da dolunay mask
İstanbul'da dolunay
Tünelde otomobil takla attı: 4 yaralı mask
Tünelde otomobil takla attı: 4 yaralı
Sanayinin büyüyen koluna araç sahiplerinden yoğun ilgi mask
Sanayinin büyüyen koluna araç sahiplerinden yoğun ilgi
Mekke ve Kudüs’ün fethi coşkuyla kutlandı mask
Mekke ve Kudüs’ün fethi coşkuyla kutlandı
Gebze'den Tokat'a yolculuk kötü sonla bitti! mask
Gebze'den Tokat'a yolculuk kötü sonla bitti!
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR