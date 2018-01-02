Kocaeli Güneş zor da olsa kazandı: 3-2

Gol düellosu şeklinde geçen maçı Kocaeli Güneşspor 3-2 kazandı ve Play-Off Ligi’ne 3 puan ile başlamanın mutluluğunu yaşadı.
GOLLER DOĞUKAN’DAN
Normal sezonda 19 galibiyet ve 1 beraberlik ile 58 puan toplayarak grubunu lider bitiren Güneşspor ile normal sezonu 36 puan ile G Grubu’nda ikinci sırada bitiren Çayırova Belediye Eğitim maçında kağıt üzerinde favori Kocaeli Güneşspor’du. Ancak hiçbir şekilde şakaya gelmeyecekmücadelede 2-1 geriye düştüğü maçı Doğukan’ın golleri ile 3-2 kazanan Güneşspor lige 3 puan ile başlamasını bildi.
HÜSEYİN BAL: EKSİKLERİMİZİ GÖRDÜK
Kocaeli Güneşspor’dagenç teknik adam Hüseyin Bal, Türkiye şampiyonasına katılmak istediklerini belirtti ve “Galibiyet memnuniyet verici tabii ki ama bu maçtaki eksiklerimizi gördük. Bunun üzerine çalışmalar yapacağız. İnanıyorum ki bu çocuklar ilimizi temsil edecektir” ifadesine yer verdi.
KOCAELİ GÜNEŞ:3ÇAYIROVA BELEDİYE EĞİTİM:2
STAT: Mehmet Ali Kağıtçı
HAKEM: Alperen Karaçengel
KOCAELİ GÜNEŞ: Emirhan***, Ahmet***, Muhammed***, Boran***, (Enhar**) Abdullah***, Hakkı Tuncer***, Murat*** (Enes**), Tuncer*** (Fatih**), Abdülkadir*** (Boray**), Ömer Faruk***, Doğukan****
ÇAYIROVA BELEDİYE: Ömer, Boran, Enes, Abdullah, Ömer Salih, Yunus (M. Enes), A. Görkem, Caner, Kenan, Harun, Mesut (Serhat)
GOLLER: Dk. 13, 49, 62 (P) Doğukan (Güneş) Dk. 26 Kenan, Dk. 41 Caner (Çayırova)
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz