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Bugün 14:23 TSİ- Ekonomi ( G : Bugün 14:29 TSİ )

Balık fiyatları düşüyor!

Marmara ve Karadeniz'in yanı sıra Ege'den de ürün getirilen Kocaeli'deki balık pazarında, fiyatlar düşmeye başladı. Geçen hafta kilosu 20 TL olan hamsi ve istavritin fiyatı 15 TL'ye düştü.

İzmit Balık Pazarı'nda, balık bolluğu yaşanırken, bir haftadır tezgahlarda balık çeşitliliği, hem arttı hem de fiyatlarda düşüş oldu. Balık pazarında, geçen hafta kilosu 20 TL'densatılan hamsi ve istavritin kilosu, 15 TL'ye düştü. Tezgahlarda lüfer, tanesi 40 TL, çinekop kilosu 25- 50 TL, mezgit kilosu 20- 30 TL'densatılıyor. Tezgahlarda balık çeşitliliği olduğunu söyleyen balıkçı Kemal Bineklioğlu, "İzmit Balık Pazarı'nda, bolluk oluştu. Fiyatlarda düşüş yaşanıyor. Geçtiğimiz hafta 20 TLolan istavrit ve hamsi fiyatları, bu hafta 15 TL'yekadar düştü. Pazarda fiyatlar, uygun ve ilerleyen süreçte de fiyatlar daha da düşüşe geçecektir. Özellikle mart ayına doğru fiyatlarda tamamen iniş başlar" dedi.

HAMSİ AZ

Balıkçı Murat Şahin ise "Karadeniz tarafında, balık çeşitleri çıkıyor. Sadece hamsi, biraz az çıkıyor. Önümüzdeki günlerde, Abazya taraflarından hamsi gelmeye başlayacak. Ondan sonra da hamsinin daha da düşmesini bekliyoruz. Önümüzdeki süreçte balıkçılık bol olursa işler, devam eder. Şu ana kadar balıkçılık, biraz zayıf geçti. İnsanlar, biraz fiyatlara tepkiliydi. Abazya'dan gelecek hamsi ile fiyatların daha da düşeceğine inanıyoruz. Ayrıca tezgahlardaki çeşitliliğimiz bol" diye konuştu. İzmit Balık Pazarı'na alışveriş için gelen ve her hafta balık yediğini söyleyen Sezai Kaçar da"Balıklar, çok taze ve çok güzel. Fiyatlar da normal. Ben hamsi ve levrek aldım. Balık yemeyi çok seviyorum. Fiyatları da uygun görünce iki çeşit balık aldım. Umarım fiyatlar, daha da düşer ve daha fazla balık tüketme imkanı buluruz" dedi.

Bugün 14:23 TSİ - Ekonomi

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