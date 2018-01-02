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Bugün 14:35 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:37 TSİ )

Menaf Atalay’a HELAL OLSUN!

Körfez Yukarı Hereke Mahallesi’nde şampiyonlar yetiştiren Dünya ve Türkiye Şampiyonu Muay Thai Antrenörü Menaf Atalay inanılmaz bir özveri ile çalışmalarına devam ediyor.

7 yıldır Yukarı Hereke Ortaokulu’nda görev alan, Dünya ve Avrupa şampiyonlukları kazanmış, ülkemizin önemli Muay Thai sporcu-antrenörlerinden Beden Eğitimi Öğretmeni Menaf Atalay’ın çalıştırdığı 8. sınıf öğrencisi Sibel Kaya 42 kilo Genç Bayanlarda 7. sınıf öğrencisi Kader Timuçin ise 38 kilo Yıldızlar kategorisinde Avrupa Şampiyonluğunu elde ederek gururumuz oldular.

KÜRSÜDEN İNMEYECEKLER

“15’e yakın sporcu ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şartlarımız nedeni ile talebi karşılamakta güçlük çekiyorum” diyen Atalay 16 metrekarelik alanda, her tarafı akan ve camları dahi olmayan eski bir kömürlüğü spor salonu haline getirerek ibretlik bir davranışa imza attı. Kısa sürede kazanılmadık kupa bırakmayan Atalay’ın öğrencilerinin, gereken ilgiyi gördüklerinde kürsüden inmeyeceklerine kesin gözü ile bakılıyor.

Bugün 14:35 TSİ - Spor

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