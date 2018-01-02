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Bugün 14:38 TSİ- Spor ( G : Bugün 14:41 TSİ )

Mustafa Çulcu gençlere örnek oluyor

Hakem hocası, ilimizin gururu Mustafa Çulcu, genç bilgi ve birikimlerini genç hakemlerle paylaşıyor.

MHK Eski Başkanı, Kocaeli Bölgesi FIFA Kokartlı Eski Hakemi, TRT’de yayımlanan Teknik Analiz programının yorumcusu, şehrimizin en değerli spor adamlarından Mustafa Çulcu, liglerin tatil edilmesini fırsat biliyor ve Kocaeli’de bol bol maç izliyor. Başiskele Belediyespor ile İlimtepe Futbol Kulübü arasındaki Süper Amatör Lig B Grubu maçını Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda izleyen Çulcu, bilgi ve birikimlerini genç hakemlerle paylaşıyor.

İLİMTEPE KOLEJ TAKIMI OLMUŞ

Başiskele – İlimtepe maçı ve maçı yöneten hakemler ile ilgili yorum yapan duayen hakem hocası şu ifadelere yer verdi: Hafta sonu Başiskele Belediye ile İlimtepe FK maçını izledim. Skor 6-0 iken ayrıldım. İlimtepespor tam bir kolej takımı olmuş. Başiskele Belediyespor oyunu hiç bırakmadı gücü oranında mücadele etti.

İYİ BİR HAKEM GELİYOR

Başiskele'nin değerli oyuncusu Hakan Bir maça çıkarken beni görünce yanıma kadar koşarak gelip elimi öpmesi, gösterdiği saygı ve sevgi beni bir ağabeyi olarak çok onurlandırdı. Maçın hakemi Efe Ünüvar için tecrübe kazandıkça yarınlarda Kocaeli için iyi bir hakem geliyor diyebilirim. Yardımcıları Uğur Mahmut Zengin ve Veysel Arda Soner de pozisyonlarda çok başarışıydılar.

BİNLERCE TEŞEKKÜR

İlimtepespor'a gelince öncelikle Metin Özkan kardeşimi kutlarım. Üniversitede okuyan öğrenci-futbolculara sahip çıkıp onları bünyesinde toplayarak muhteşem bir iş yapmış ve harika bir takım oluşturmuş. Sadece futbol oynuyorlar ve futbolun gereklerini yapmaya çalışıyorlar. Bu oluşumu sağlayan, emek veren ve destek olan herkese binlerce teşekkürler.

BARAN, TAŞ, ÖZKAN, ALDIRMAZ

Bu muhteşem projenin sıfırdan başlayıp bugünlere gelmesinde başta Körfez Belediye Başkanı Sayın İsmail Baran olmak üzere Başkan Yardımcısı İsa Taş, Spor Koordinatörü Metin Özkan, Teknik Direktör Hüseyin Aldırmaz ve tüm ekibi kutluyorum. Bu haklı gurur hepinizin ve sizler alkışı hak ediyorsunuz. Daha büyük projelere ve başarılara...

Bugün 14:38 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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