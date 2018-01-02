O risk almıyor YATIRIM yapıyor!

Bu yıl Süper Amatör Lig’den düşen Seka’da kadrodaki futbolcuların tamamına yakını 2000 ve üstü doğumlu. Takımın en tecrübelisi ise 1997’li Kaptan Rahman Parmak. Son oynanan Değirmenderespor maçında sadece 17.1 yaş ortalaması ile sahada yer alan Seka, dişli rakibi karşısında 2-1 öne geçse de yediği şanssız gollere engel olamadı.

DÜŞTÜĞÜMÜZ İÇİN ZERRE ÜZÜLMÜYORUM

Deneyimli teknik adam Nejat Ferhatoğlu hedeflerinin sporcu üretmek, yetiştirmek, kent ve ülke futboluna katkı sağlamak olduğunu belirtti ve “Bu yıl küme düştüğümüz için zerre üzülmüyorum. Ben 16-17 yaşındaki evlatlarıma Süper Amatör Lig’de bol bol şans verdim. O bana yeter. Zaten gelecek yıl bir aksilik olmazsa yine çıkma durumumuz olacak. Tek isteğim İzmit’ten birilerinin üst liglerde forma giymesi. Çok şükür kurulduğumuzdan beri 50’den fazla sporcumuzu profesyonel takımlara gönderdik. Devamı alt yapımızda mevcut. Bana “Neden bu kadar risk alıyorsun” diyorlar. Hal bu ki ben risk almıyorum ki yatırım yapıyorum” diye konuştu.