O’nu genelde İzmit merkezdeki Atatürk Spor Salonu ve Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’nda görmemiz mümkündür. Bir birinden zor futbol oyun kuralları soruları ile spor camiasını terleten Artist İbo, basına sataşmadan da edemez. Değerli meslektaşımız Ayhan Arı’nın maç yorumuna katılmayan Artist İbo “Öyle değil” dedi ve Arı’nın ağzını kapatarak basına sansür uyguladı… İşin şakası bir yana, az önce de denildiği gibi, herkes Köfteci İbo’yu çok seviyor.
Bugün 14:41 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 17:38 TSİ )
Artist İbo’dan basına sansür!
Dünün Körfeci, bugünün Artist İbo’su İbrahim Özenir tüm spor camiası tarafından çok sevilir ve sayılır.
Bugün 14:41 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz