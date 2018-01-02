Kireçocakları olarak 1. Amatör Lig’e veda edeceğiz. Bazı şeyler yanlış gitti ve ne yazık ki takımımızı ligde tutamadık. Bizler amatör futbolun, sporun içinde yer alan, bu işi benimseyen kişileriz. Amatöre hizmetin çok kutsal bir görev olduğunu düşünüyorum. Özellikle zor muhitlerde spora verilen destek, yapılan yatırıma kesinlikle saygı duyulması gerekiyor. Böylesi görevler icra eden herkese görevlerinde kolaylıklar diliyorum.
Bugün 14:43 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:45 TSİ )
Çetin Gözütok: Saygı duyulmasını istiyoruz
Amatör Lig C Grubu’nda veda maçlarına çıkan İzmit Kireçocaklarıspor’da yönetim kurulu üyesi Çetin Gözütok amatör kulüplerde başkan ya da yöneticilik yapmanın zor bir görev olduğunu belirtti ve şu ifadelere yer verdi:
Bugün 14:43 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz