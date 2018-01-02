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Çetin Gözütok: Saygı duyulmasını istiyoruz

Amatör Lig C Grubu’nda veda maçlarına çıkan İzmit Kireçocaklarıspor’da yönetim kurulu üyesi Çetin Gözütok amatör kulüplerde başkan ya da yöneticilik yapmanın zor bir görev olduğunu belirtti ve şu ifadelere yer verdi:

Kireçocakları olarak 1. Amatör Lig’e veda edeceğiz. Bazı şeyler yanlış gitti ve ne yazık ki takımımızı ligde tutamadık. Bizler amatör futbolun, sporun içinde yer alan, bu işi benimseyen kişileriz. Amatöre hizmetin çok kutsal bir görev olduğunu düşünüyorum. Özellikle zor muhitlerde spora verilen destek, yapılan yatırıma kesinlikle saygı duyulması gerekiyor. Böylesi görevler icra eden herkese görevlerinde kolaylıklar diliyorum.

Bugün 14:43 TSİ - Spor

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