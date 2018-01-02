Çetin Gözütok: Saygı duyulmasını istiyoruz

Kireçocakları olarak 1. Amatör Lig’e veda edeceğiz. Bazı şeyler yanlış gitti ve ne yazık ki takımımızı ligde tutamadık. Bizler amatör futbolun, sporun içinde yer alan, bu işi benimseyen kişileriz. Amatöre hizmetin çok kutsal bir görev olduğunu düşünüyorum. Özellikle zor muhitlerde spora verilen destek, yapılan yatırıma kesinlikle saygı duyulması gerekiyor. Böylesi görevler icra eden herkese görevlerinde kolaylıklar diliyorum.