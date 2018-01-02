Teşekkürler Mehmet Kartal

İzmit’in Paşa bölgesinde ikamet eden Boks Antrenörü İsmail Yıldırım’ın çalıştırdığı sporcular unutulmadı ve Kartal, antrenmanda ter döken küçük boksörlere bir tepsi baklava ikram etti. Yıldırım “Kocaeli Salon Sporları Boks Kulübü’nün boksörlerine baklava ikramından dolayı Kartal Mermer’in sahibi Mehmet Kartal'a teşekkür ederiz” dedi.