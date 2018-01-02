İzmit’in Paşa bölgesinde ikamet eden Boks Antrenörü İsmail Yıldırım’ın çalıştırdığı sporcular unutulmadı ve Kartal, antrenmanda ter döken küçük boksörlere bir tepsi baklava ikram etti. Yıldırım “Kocaeli Salon Sporları Boks Kulübü’nün boksörlerine baklava ikramından dolayı Kartal Mermer’in sahibi Mehmet Kartal'a teşekkür ederiz” dedi.
Bugün 14:44 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:46 TSİ )
Teşekkürler Mehmet Kartal
İlimizin saygın iş adamlarından birisi olan Mehmet Kartal, spora katkı sunmaya devam ediyor.
Bugün 14:44 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz