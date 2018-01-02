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Şaban Serin: Futbola döndüğüme beni pişman ettiler!

Başiskele Damlarspor Takım Kaptanı Şaban Serin, 10 maçlık ceza ile ilgili isyan niteliğinde bir açıklama yaptı.

BÜYÜT

Kocaelispor’un eski futbolcularından Şaban Serin yıllar sonra futbola döndü. Geçen sezon kurulan Başiskele Damlarspor 2. Amatör Lig’de şampiyon oldu ve bu sezon 1. Amatör Lig’de mücadele etme hakkı kazandı. Adeta aile kulübü olan Damlarspor’da forma giyen takım kaptanı Şaban Serin geçtiğimiz gün il disiplin kurulu tarafından 10 maç ceza aldı. Deneyimli futbolcu aldığı cezaya adeta isyan etti ve “Beni futbol döndüğüme pişman ettiler” diye konuştu.

HİÇ BİRİNE KATILMIYORUM

Yarıda kalan Alikahyaspor maçında yaşananları anlatan Serin şu ifadelere yer verdi: Disiplin kurulunun hakkımdaki açıklamalarını hayretler içinde okudum. Hiç birine katılmıyorum. Ne hakaret ne de küfür ettim. Kimseye de dokunmadım. -Beni kötü bir şey yapmaya zorlamayın- dedim. Hani öyle -Keserim doğrarım gibi bir lafım da yok. Beni polis eşliğinde zorla sahadan çıkarmışlar. Kesinlikle ve kesinlikle yanımda Cevdet abiden başka kimse yoktu. Sahadan kendi rızamla çıktım.

HAKKIMI HELAL ETMİYORUM

İlginç olan şu. Atıldığımı bana hocam söyledi. Çünkü öyle bir şey kesinlikle beklemiyordum. Ben senelerce profesyonel futbol oynadım ve hiç böyle bir vukuat yaşamadım. Ben kırmızı karta tepki vermiyorum. Daha önce de atılabilirdim. Yazılan açıklama çok yanlış, iftira var. Art niyet arıyorum. Futbola döndüğüme beni pişman ettiler. Seyfettin Çıtak adlı hakeme de hakkımı helal etmiyorum.

Bugün 14:45 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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