Musa Karayel: Bayrağı düşürmeyeceğiz

Tavşantepespor bayrağını düşürmeyeceklerine inandığını ifade eden Karayel, sürekli zor gruplarda mücadele ettiklerini, bu yıl ise bunun zirvesini yaşadıklarını belirtti.
18 PUAN İLE ATEŞ HATTINDA
Cefakar Başkan, Tavşantepe’nin kesinlikle yabana atılır bir bölge olmadığının altını çizdi ve 15 binden fazla insanın yaşadığı mahallede sporun, özellikle de futbolun çok önemli olduğunu, bu anlamda bölgenin Tavşantepespor’a ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi. Kırmızı Beyazlılar 18 puan ile ateş hattı içinde yer alıyor.
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz