Musa Karayel: Bayrağı düşürmeyeceğiz

Tavşantepespor bayrağını düşürmeyeceklerine inandığını ifade eden Karayel, sürekli zor gruplarda mücadele ettiklerini, bu yıl ise bunun zirvesini yaşadıklarını belirtti.

18 PUAN İLE ATEŞ HATTINDA

Cefakar Başkan, Tavşantepe’nin kesinlikle yabana atılır bir bölge olmadığının altını çizdi ve 15 binden fazla insanın yaşadığı mahallede sporun, özellikle de futbolun çok önemli olduğunu, bu anlamda bölgenin Tavşantepespor’a ihtiyaç duyduğunu sözlerine ekledi. Kırmızı Beyazlılar 18 puan ile ateş hattı içinde yer alıyor.