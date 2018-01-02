U-16 Play-Off’ta gollü maçlar

Hanifi Dumlu’nun yönettiği maçı 7-2 kazanan Körfez Gençlerbirliği 3. maç sonunda puanını 5’e çıkardı.

YARIN TEK MAÇ VAR

G Grubu’nda mücadele eden Yeni Kocaelispor ile Karamürsel İdmanyurdu arasındaki maç 2-2 berabere sona erdi. 3. maçında 2. puanını elde eden Karamürsel son sıradan kurtulamazken, Yeni Kocaelispor ise 2 maçta 2. puanını kazandı. Yarın U-16 Play-Off C Grubu’nda Kartepe Belediyespor ile İzmit Gençlerbirliği, Arslanbey Stadı’nda karşılaşacak. Abdülaziz Ermiş’in yöneteceği maç 19.15’te başlayacak.

U-16 Play-Off maçları

B GRUBU

Yeni Kocaelispor – Karamürsel İY: 2-2

C GRUBU

Körfez GB – Yeşilovaspor: 7-2