U-16 Play-Off’ta gollü maçlar

Hanifi Dumlu’nun yönettiği maçı 7-2 kazanan Körfez Gençlerbirliği 3. maç sonunda puanını 5’e çıkardı.
YARIN TEK MAÇ VAR
G Grubu’nda mücadele eden Yeni Kocaelispor ile Karamürsel İdmanyurdu arasındaki maç 2-2 berabere sona erdi. 3. maçında 2. puanını elde eden Karamürsel son sıradan kurtulamazken, Yeni Kocaelispor ise 2 maçta 2. puanını kazandı. Yarın U-16 Play-Off C Grubu’nda Kartepe Belediyespor ile İzmit Gençlerbirliği, Arslanbey Stadı’nda karşılaşacak. Abdülaziz Ermiş’in yöneteceği maç 19.15’te başlayacak.
U-16 Play-Off maçları
B GRUBU
Yeni Kocaelispor – Karamürsel İY: 2-2
C GRUBU
Körfez GB – Yeşilovaspor: 7-2
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz