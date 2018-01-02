KOÜ Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesinde yatmakta olan bir hasta için acil 0 RH Negatif (-) kan aranıyor. Kan verebilecek durumda olanlar "0533 311 9215" numaralı telefon hattıyla iletişime geçebilirler.
Bugün 14:55 TSİ- Sağlık ( Güncelleme : Bugün 15:52 TSİ )
Acil kana ihtiyaç var!
KOÜ Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesinde yatmakta olan bir hasta için acil kan aranıyor.
Bugün 14:55 TSİ - Sağlık
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz