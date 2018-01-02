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Bugün 14:55 TSİ- Sağlık ( G : Bugün 15:52 TSİ )

Acil kana ihtiyaç var!

KOÜ Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesinde yatmakta olan bir hasta için acil kan aranıyor.

KOÜ Umuttepe Tıp Fakültesi Hastanesinde yatmakta olan bir hasta için acil 0 RH Negatif (-) kan aranıyor. Kan verebilecek durumda olanlar "0533 311 9215" numaralı telefon hattıyla iletişime geçebilirler.

Bugün 14:55 TSİ - Sağlık

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