İlk yarının sona ermesiyle birlikte 5 oyuncuyla yollarını ayıran İstanbul ekibi şu ana kadar Kütahyaspor’dan Cumaali Bulut (Santrafor) Azmi Polat (Orta Saha) Sandıklıspor’dan Engin Gülle (Sol bek) ve Ceyhanspor’dan Semih Kaya’yı (Stoper) kadrosuna kattı. Ortakcı’nın öğrencileri ilk hazırlık maçında BAL 3.Grup lideri Serhat Ardahan ile 1-1 berabere kalmıştı.
Bugün 14:56 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 14:58 TSİ )
Ortakcılı Maltepe transferde hızlı
Kocaelispor’u şampiyon yapan Ergun Ortakcı’nın çalıştırdığı BAL 11. Grup’ta mücadele eden Maltepespor Maltepespor transferde çok hareketli.
Bugün 14:56 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz