Ortakcılı Maltepe transferde hızlı

İlk yarının sona ermesiyle birlikte 5 oyuncuyla yollarını ayıran İstanbul ekibi şu ana kadar Kütahyaspor’dan Cumaali Bulut (Santrafor) Azmi Polat (Orta Saha) Sandıklıspor’dan Engin Gülle (Sol bek) ve Ceyhanspor’dan Semih Kaya’yı (Stoper) kadrosuna kattı. Ortakcı’nın öğrencileri ilk hazırlık maçında BAL 3.Grup lideri Serhat Ardahan ile 1-1 berabere kalmıştı.