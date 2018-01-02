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Bugün 14:58 TSİ- Spor ( G : Bugün 15:00 TSİ )

Deniz bilmezse Arif bilsin!

Kocaelispor bu sezonun ilk yarısını hayli çalkantılı geçirdi. Saha içindeki sıkıntı kentin geneline yansıdı ve Kocaelisporlu taraftarlar ilk yarı bitiminde o üzücü soruyu “Düşüyor muyuz?” sorusunu sormak zorunda kaldı.

Kocaelispor’da taraftar yıllar sonra futbolculara sırtını gördü. Hem de iki maç üst üste! Büyükçekmece Tepecik ve Adliye maçlarının ardından Yeşil Siyahlılardan kimisi gözyaşlarını tutmadı, kimisi ise adeta yaşadığı duruma isyan etti. Peki, sorgulanması, eleştirilmesi, sırt dönülmesi gerekenler sadece futbolcular mıydı? Ya da futbolcuları eleştirmek ne kadar hakkaniyetli bir durumdu?

KİLİT ADAMLAR GİTTİ

Geçen sezon ki kadrodan kilit isimler bu sezon takımda yoktu. Bunlardan ikisi Sinan ve Oğuzhan, yani 55 golün 25’ini atan ayaklar “Bir nedenle!” Kocaelispor’dan uzaklaştı, ya da uzaklaştırıldı. Erol ve Şenol askerlik problemi yaşadı. Kadir Gezer için de böyle denildi ancak Kadir’in ayrılma gerekçesinde ciddi şüpheler vardı. (Çorum maçı!) Gençler Eray ve Mert’e teşekkür edildi, ameliyat olan Mesut ise ilk yarıyı en başından kapatmıştı.

“KOCAELİSPOR” DEDİKLERİ İÇİN

Hal böyle olunca sezon öncesi “Gol atamama” endişesi kendisini gösterdi. Son yılların en kısır takımı Kocaelispor’un birçok saha içi mücadelesi puansız ya da 1 puanla sonuçlandı. Geçen sezon sonunda futbolcuların tamamına yakınına çok iyi transfer teklifleri gelse de “Kocaelispor” diyen futbolcu grubu günah keçisi ilan edildi. Dahası taraftar sırt dönerken başkanları o anda tribünde onları izledi. Buna “Tribün sahaya inmesin diye çıktı” denildi! Bir laf vardır… İyilik yap deniz at. Deniz bilmez ise Arif bilir! Kocaelisporlu futbolcularınki de aynı hesap.

Bugün 14:58 TSİ - Spor

Muhabir Erdem Övüç

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