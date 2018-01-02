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Kocaeli Gençspor kupasına kavuştu

İlimizin alt yapıya önem veren kulüplerinden Kocaeli Gençspor’da U-14 takımı normal sezonda oynadığı 22 maçta 20 galibiyet ve 2 beraberlik ile birinci sırada tamamladı.

62 puan ile çok önemli bir başarının altına imza atan Kocaeli Gençspor’a kupası, 41 Futbol Kulübü maçı öncesi takdim edildi.

HEP BİRLİKTE BAŞARDIK

Futbol İl Temsilcisi Mithat Ağa ve Kocaeli Saha Komiserleri Derneği Başkanı Süleyman Karadaş’ın takdim ettiği kupa, takım kaptanı Emir Keskin’e teslim edildi. Geleceğin yıldız adayı, bir döneme damga vuran Serter Keskin’in de oğlu olan Kaptan Emir Keskin “Arkadaşlarımın ayaklarına sağlık. Hep birlikte başardık. Sıra Play-Off’larda. İnşallah Kocaeli’yi temsil edeceğiz” dedi. Takımın Antrenörü Serter Keskin de futbolcuları ile gurur duyduğunu ifade etti.

Bugün 14:59 TSİ - Spor

Muhabir Ahmet Akay

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