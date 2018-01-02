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Hakemler Derneği’ne Sarımert aday oldu

Kısa adı TFFHGD olan Türkiye Faal Futbol Hakemleri ve Gözlemcileri Derneği Kocaeli Şubesi 5 Ocak’ta Olağan Genel Kurulu’nu gerçekleştirecek. İlimiz gözlemcilerinden Fatih Sarımert kongrede aday olduklarını belirtti.

BÜYÜT

Sarımert kısa açıklamasında TFFHGD Yönetim Seçimi ile ilgili olarak kendimize edinmiş olduğumuz misyon gereği, ekibimizle yönetime aday olduğumuzu açıklar, Türk Hakemliği ve Kocaeli Hakemliği için hayırlı olmasını temenni ederiz” dedi. 15. Olağan Genel Kurul Hasan Gemici Spor Salonu yanında yer alan Gençlik Merkezi’nde gerçekleşecek. Kongrede yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde saat 19.00’da tekrar gerçekleşecek.

Sarımert’in listesi

Fatih Sarımert

Harun Dağdeviren

Selim Akman

Mesut Türk

Metin Ataş

Mesut Punar

Efrahim Yılmaz

Bugün 15:03 TSİ - Spor

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