Hakemler Derneği’ne Sarımert aday oldu

Sarımert kısa açıklamasında TFFHGD Yönetim Seçimi ile ilgili olarak kendimize edinmiş olduğumuz misyon gereği, ekibimizle yönetime aday olduğumuzu açıklar, Türk Hakemliği ve Kocaeli Hakemliği için hayırlı olmasını temenni ederiz” dedi. 15. Olağan Genel Kurul Hasan Gemici Spor Salonu yanında yer alan Gençlik Merkezi’nde gerçekleşecek. Kongrede yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde saat 19.00’da tekrar gerçekleşecek.

Sarımert’in listesi

Fatih Sarımert

Harun Dağdeviren

Selim Akman

Mesut Türk

Metin Ataş

Mesut Punar

Efrahim Yılmaz