Hakemler Derneği’ne Sarımert aday oldu

Sarımert kısa açıklamasında TFFHGD Yönetim Seçimi ile ilgili olarak kendimize edinmiş olduğumuz misyon gereği, ekibimizle yönetime aday olduğumuzu açıklar, Türk Hakemliği ve Kocaeli Hakemliği için hayırlı olmasını temenni ederiz” dedi. 15. Olağan Genel Kurul Hasan Gemici Spor Salonu yanında yer alan Gençlik Merkezi’nde gerçekleşecek. Kongrede yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde saat 19.00’da tekrar gerçekleşecek.
Sarımert’in listesi
Fatih Sarımert
Harun Dağdeviren
Selim Akman
Mesut Türk
Metin Ataş
Mesut Punar
Efrahim Yılmaz
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz