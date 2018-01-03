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03 Ocak 2018- Spor

Erteleme maçı bugün oynanıyor

Erteleme maçı bugün oynanıyor

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1. Amatör Lig B Grubu’nda 2. hafta önce oynanması gereken Bahçecikspor – Bağçeşmespor maçı elverişsiz saha koşulları nedeni ile hakem Gündeniz Gürtay tarafından tatil edilmişti. Erteleme maçı bugün oynanacak. Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda saat 19.15’te başlayacak olan maçı Selim Akman yönetecek, Akman’a Halim Yılmaz ve Emre İşler yardımcılık yapacak.

03 Ocak 2018 - Spor

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