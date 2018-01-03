1. Amatör Lig B Grubu’nda 2. hafta önce oynanması gereken Bahçecikspor – Bağçeşmespor maçı elverişsiz saha koşulları nedeni ile hakem Gündeniz Gürtay tarafından tatil edilmişti. Erteleme maçı bugün oynanacak. Şehit Binbaşı Arslan Kulaksız Stadı’nda saat 19.15’te başlayacak olan maçı Selim Akman yönetecek, Akman’a Halim Yılmaz ve Emre İşler yardımcılık yapacak.
03 Ocak 2018- Spor
Erteleme maçı bugün oynanıyor
Erteleme maçı bugün oynanıyor
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03 Ocak 2018 - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz