İYİ Parti Körfez'de bu isimler dikkat çekti!

İYİ Parti Körfez İlçesi Yönetim Kurulu listesi açıklandı. Listede dikkat çeken isimler de yer aldı.
Yönetim Kurulu: İbrahim Ömer Toyran (Başkan), Akın Öktem, Ali Yenigün, Bayram İpşir, Caferi Tayyar Örgüç, Ender Oğuz, Fatih Başaran, Fehmi Çoban, Feriha Nurlu, Semra İkier , Hasan Basri Çatal. Mustafa Sinanlıoğlu, Leyla Cimşit, Lütfi Gürgün, Mehmet Ali Sezer, Mehmet Atik, Mehmet Candemir, Mete Gür, Mustafa Ceyhan, Kerim Sercenk Dinç, Minta Aydın, Naci Kara, Nuray Demirel, Osman Tokat, Ömer Dilek, Saniye Ağırman, Sedat Uyanık, Sema Bayrak, Sema Yenilmez, İbrahim Karagöz, Sıraç Başkurt, Vahit Korkmaz, Volkan Çapkın.
BU İSİMLER DİKKAT ÇEKTİ
Listede MHP Körfez Eski İlçe Başkanı Avukat Naci Kara, Körfez Belediyesi'nin MHP döneminde başkan yardımcılığı yapan Minta Aydın, DP Eski İlçe Başkanlarından Sedat Uyanık dikkat çeken isimler oldu.
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Yorumlar
(1 )
Erol Demirbek - hayırlı uğurlu olsun, İYİ olan kazansın
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