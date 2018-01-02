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İkinci Amatör Lig 20 ya da 27 Ocak’ta başlayacak

Kocaeli’de futbolun patronu Futbol İl Temsicisi Mithat Ağa, İkinci Amatör Lig’in 20 ya da 27 Ocak’ta başlayacağını duyurdu.

Ağa sözlerine yılbaşı mesajı ile başladı ve şu ifadelere yer verdi: Tüm Kocaeli, ülke ve Dünya spor ailesinin yeni yılını tüm samimiyetim ile kutluyorum. Statları gülerek terk ettiğimiz, bir birimize sarıldığımız, huzurlu bir yıl bizim ile birlikte olsun inşallah. Kar yağmadığı müddetçe liglerimiz devam edecek. Mübarek Ramazan Ayı münasebeti ile büyüklerin maçlarını Mayıs’ta bitirmek istiyoruz.

SAYIYA GÖRE STATÜ BELİRLENECEK

Bu anlamda federasyon ve taban birlikleri ile koordineli çalışıyoruz. İşimizi kolaylaştıran sporun içinde kim varsa herkese çok teşekkür ediyorum. Tabii ki işimiz hiç kolay değil. 800’ün üzerinde bir takımla liglerimizi oynatıyoruz. Benim tabiatımda hiç kimsenin üzülmemesi, herkesin mutlu olması yer alıyor. İkinci Amatör Ligi’ni 20 Ocak’ta başlatacağız. Bir aksilik olursa 27’sinde de başlatabiliriz. Katılımlar devam ettiği için takım sayısında bir netlik yok. Toplam rakama göre statümüzü belirleyeceğiz.

Bugün 15:27 TSİ - Spor

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