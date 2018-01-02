İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 3 Şubat 2018 Cumartesi günü ilimize gelecek. Akşener, İYİ Parti il binasının açılışını gerçekleştirecek.
Bugün 15:35 TSİ- Siyaset ( Güncelleme : Bugün 17:51 TSİ )
Meral Akşener Kocaeli'ye geliyor
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kocaeli'ye geliyor.
Bugün 15:35 TSİ - Siyaset
Muhabir Selin Becer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz