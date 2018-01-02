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Meral Akşener Kocaeli'ye geliyor

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener Kocaeli'ye geliyor.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener 3 Şubat 2018 Cumartesi günü ilimize gelecek. Akşener, İYİ Parti il binasının açılışını gerçekleştirecek.

Bugün 15:35 TSİ - Siyaset

Muhabir Selin Becer

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