İşte İYİ Parti'nin Kandıra yönetim kurulu

İYİ Parti Kandıra İlçesinin yönetim kurulu belli oldu. Genel merkez tarafından onaylanan listede şu isimler yer alıyor:

Hilal Kübra Altınay - İlçe Başkanı

Ali Rıza Çakın

İrfan Bahadır

Emine Ünsal

Şaban Aksoy

Özkan Baykız

Muhammet Kılıç

Remzi Başol

Orhan Horos

İsmet Koçak

Nursel Aslı Kışla

Nurgül Muzaç

Canan Bozdemir

Sami Şentürk

Mesut Ateş

Melike Eren

Gökşen Erbek Özbaş

Recep Ali Varlık

Derya Altınay

Murat Özer