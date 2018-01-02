İşte İYİ Parti'nin Kandıra yönetim kurulu

İYİ Parti Kandıra İlçesinin yönetim kurulu belli oldu. Genel merkez tarafından onaylanan listede şu isimler yer alıyor:
Hilal Kübra Altınay - İlçe Başkanı
Ali Rıza Çakın
İrfan Bahadır
Emine Ünsal
Şaban Aksoy
Özkan Baykız
Muhammet Kılıç
Remzi Başol
Orhan Horos
İsmet Koçak
Nursel Aslı Kışla
Nurgül Muzaç
Canan Bozdemir
Sami Şentürk
Mesut Ateş
Melike Eren
Gökşen Erbek Özbaş
Recep Ali Varlık
Derya Altınay
Murat Özer
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz