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Yılın ilk meclis toplantısı 20 dakikada bitti

İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan'ın başkanlığında yılın ilk meclis toplantısı bugün belediye meclis salonunda yapıldı. Toplantıda ortak öneri sonucunda denetim komisyonu oluşturuldu.

İzmit Belediyesi, yılın ilk meclis toplantısı gerçekleştirildi. Saat 15.00'te belediye binasının 9'uncu katında bulunan meclis salonunda düzenlenen toplantıya İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan başkanlık etti. Toplantıda 16 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.

BASIN ONUR GÜNÜ İÇİN PANEL YAPILACAK

Meclis toplantısının açılış konuşmasını yapan İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan, “16 Ocak Basın Onur Günü Mustafa Kemal Atatürk’ün Cumhuriyeti kurmadan önceki ilk mesajları verdiği ilk ve son basın toplantısını yaptığı yerin İzmit olması bizim için önemli. Biz geçtiğimiz dönemlerde bu konuyla ilgili bazı etkinlikler yapmıştık. Hatta “Atatürk’ün İzmit Konuşmaları” adlı kitabı Türkiye’de ilk biz bastık. Basın onur günü vesilesiyle bir panel yapacağız. Özellikle şehrimizin basındaki duayen isimleriyle meclisimizde yapacağız paneli” dedi.

DENETİM KOMİSYONU OLUŞTURULDU

Toplantıda denetim komisyonu oluşturuldu. Gizli oylamayla ortak öneri olarak sunulan isimler, Hayrettin Ünlü, Yusuf Sami Çınar, Haluk Akgün, Aliye Hale Meriç ve Birol Sağlam denetim komisyonuna seçildi. Denetim komisyonunda kişi veya kuruluşlara ödenecek ücretler plan bütçe komisyonuna sevk edildi.

İLÇE EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI

Cedit ve Orhan Mahallelerinde belediyeye ait hisselerin Maliye Hazinesi adına devredilmesi ve Kadıköy Mahallesi 2837 ada 2 nolu parsele İlçe Emniyet Müdürlüğü binası yapılması karşılığında arsa alınması işi ile ilgili, arada oluşacak maddi farkların ne şekilde ödeneceğini de düzenleyen sözleşme yapma yetkisinin Belediye Başkanına verilmesi teklifi görüşüldü. Maddenin komisyona sevk edilmesine karar verildi.

Bugün 15:53 TSİ - Gündem

Muhabir Selin Becer

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