İlimizin başarılı orta saha oyuncuları arasında yer alan ve bir dönem Kocaelispor A takımında da forma giyen Mustafa Yıldırım, Süper Amatör Lig B Grubu’nda Sultan Orhanspor’un ardından ikinci sırada yer alan İlimtepe Futbol Kulübü’ne transfer oldu. Dün yeni takımı ile birlikte ilk antrenmana katılan teknik kapasitesi yüksek futbolcu sezon başında Kartepe Belediyespor’da ter döküyordu.
Bugün 15:55 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:58 TSİ )
Mustafa Yıldırım’ı İlimtepe kaptı
Mustafa Yıldırım’ı İlimtepe kaptı
Bugün 15:55 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz