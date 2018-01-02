Mustafa Yıldırım’ı İlimtepe kaptı

İlimizin başarılı orta saha oyuncuları arasında yer alan ve bir dönem Kocaelispor A takımında da forma giyen Mustafa Yıldırım, Süper Amatör Lig B Grubu’nda Sultan Orhanspor’un ardından ikinci sırada yer alan İlimtepe Futbol Kulübü’ne transfer oldu. Dün yeni takımı ile birlikte ilk antrenmana katılan teknik kapasitesi yüksek futbolcu sezon başında Kartepe Belediyespor’da ter döküyordu.