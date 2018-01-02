Melih Öztorun “Tavşantepe” dedi

Başaranspor ile özdeşleşen, Saraybahçe, Kocaeli Güneş, İzmit Belediye, Kağıtspor, Kocaeli Birlik, Edirne Gençlik, Hereke Yıldız ve son olarak da Kartepe Belediyespor’da oynayan Melih Öztorun ile anlaşan Kırmızı Beyazlı ekip kanadı sağlama aldı.