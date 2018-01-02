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Melih Öztorun “Tavşantepe” dedi

Süper Amatör Lig A Grubu’nda ligde kalma mücadelesi veren Tavşantepespor kadrosuna önemli bir ismi ekledi.

Başaranspor ile özdeşleşen, Saraybahçe, Kocaeli Güneş, İzmit Belediye, Kağıtspor, Kocaeli Birlik, Edirne Gençlik, Hereke Yıldız ve son olarak da Kartepe Belediyespor’da oynayan Melih Öztorun ile anlaşan Kırmızı Beyazlı ekip kanadı sağlama aldı.

Bugün 15:57 TSİ - Spor

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