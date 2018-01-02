Başaranspor ile özdeşleşen, Saraybahçe, Kocaeli Güneş, İzmit Belediye, Kağıtspor, Kocaeli Birlik, Edirne Gençlik, Hereke Yıldız ve son olarak da Kartepe Belediyespor’da oynayan Melih Öztorun ile anlaşan Kırmızı Beyazlı ekip kanadı sağlama aldı.
Bugün 15:57 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:59 TSİ )
Melih Öztorun “Tavşantepe” dedi
Süper Amatör Lig A Grubu’nda ligde kalma mücadelesi veren Tavşantepespor kadrosuna önemli bir ismi ekledi.
Bugün 15:57 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz