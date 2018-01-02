Ozan Albayrak Kocaeli Güneş yolunda

Başarılı futbolcunun eski takımı Kocaeli Güneşspor’a döneceği öğrenildi. Süper Amatör Lig A Grubu’nda Play-Off’a kalmak için yarış veren Yeşil Siyahlı kulüp Ozan’ın da kadroya eklenmesi ile savunma gücüne güç katacak.