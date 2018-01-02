Başarılı futbolcunun eski takımı Kocaeli Güneşspor’a döneceği öğrenildi. Süper Amatör Lig A Grubu’nda Play-Off’a kalmak için yarış veren Yeşil Siyahlı kulüp Ozan’ın da kadroya eklenmesi ile savunma gücüne güç katacak.
Bugün 15:58 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 15:59 TSİ )
Ozan Albayrak Kocaeli Güneş yolunda
Bu sezon Süper Amatör Lig A Grubu takımlarından Çınarlıspor’da forma giyen sol bek Ozan Albayrak Yeşil Beyazlı kulüpten ayrılmıştı.
Bugün 15:58 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz