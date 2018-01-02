Filede yarı final heyecanı

Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’ndaki ilk maç 10’da başlayacak ve Derince 19 Mayıs Anadolu Lisesi ile İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesi karşı karşıya gelecek. Ardından Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi ile Derince Yeniken Anadolu Lisesi arasındaki maçın ardından finalin adı da konulmuş olacak. Final ve üçüncülük maçları 5 Ocak Cuma günü aynı salonda oynanacak.

Günün Programı - Hasan Gemici Spor Salonu

10.00: Derince 19 Mayıs - İzmit Mimar Sinan

11.30: Menkez Bankası Derince -Derince Yenikent