Filede yarı final heyecanı

Şampiyon Hasan Gemici Spor Salonu’ndaki ilk maç 10’da başlayacak ve Derince 19 Mayıs Anadolu Lisesi ile İzmit Mimar Sinan Anadolu Lisesi karşı karşıya gelecek. Ardından Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi ile Derince Yeniken Anadolu Lisesi arasındaki maçın ardından finalin adı da konulmuş olacak. Final ve üçüncülük maçları 5 Ocak Cuma günü aynı salonda oynanacak.
Günün Programı - Hasan Gemici Spor Salonu
10.00: Derince 19 Mayıs - İzmit Mimar Sinan
11.30: Menkez Bankası Derince -Derince Yenikent
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz