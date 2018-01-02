Daha önce 1937 Sekaspor’da forma giyen Ahmet Can, sezon başında Değirmendere’ye transfer olmuştu. Mehmet Ali Kağıtçı Stadı’ndaki maçta centilmence mücadele eden Ahmet, maçın ardından eski takım arkadaşlarına sarıldı.
Bugün 16:08 TSİ- Spor ( Güncelleme : Bugün 16:09 TSİ )
Eski takımına rakip oldu
Süper Amatör Lig B Grubu’nda mücadele eden Değirmenderespor’da sol kanat oyuncusu Ahmet Can Serbest eski takımına rakip oldu.
Bugün 16:08 TSİ - Spor
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz