Kartepeliler'in korkulu rüyası olmuştu... O çete çökertildi!

Kartepe ilçesinde son 6 ayda meydana gelen hırsızlık olayları ile ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ve Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Bürosu ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar sonucu çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarından takibe alınarak kimliği tespit edilen E.Ö., İ.B. ve Ş.Ö. isimli 3 kişi polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Sorgulanmak üzere Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürülen şüphelilerin benzer suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu tespit edildi

100 bin TL değerinde

Şüphelilerin Kartepe ilçesinde son 6 ayda 9 adet iş yerinden ve 7 adet evden hırsızlık olaylarına karıştıkları, 1 adet motosiklet çaldıkları ve 1 adet yağma olayına karıştıkları ortaya çıktı. Hırsızlık için girdikleri ev ve iş yerlerinden yaklaşık 100 bin TL değerinde bilgisayar, cep telefonu, altın, ziynet eşyası gibi eşyalar çaldıkları ve çaldıkları eşyalardan bazılarını çeşitli yerlere sattıkları belirlendi. Satılan çalıntı eşyalardan bazıları polis ekipleri tarafından geri alınarak sahiplerine teslim edildi. Kartepe İlçe Emniyet Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüpheliler Kocaeli Adliyesine sevk edildi.