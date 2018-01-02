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Ayaz, bu kez Kuruçeşme’deydi

Mahallelerdeki programlarına devam eden AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz ve yönetimi, 44. mahalle buluşmasını Kuruçeşme’de gerçekleştirdi. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdikleri programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

AKP İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, ilçe genelindeki ziyaretlerini sürdürüyor. Teşkilat programlarına ağırlık veren Başkan Ayaz, geçtiğimiz günlerde beraberindeki kalabalık bir partili grup ile birlikte Kuruçeşme Mahallesi’ni ziyaret etti. Ayaz, Kuruçeşme Eker Kıraathanesi’nde düzenlenen programda bölge sakini vatandaşlarla bir araya geldi.

BİRLİK MESAJLARI VERDİ

Düzenlenen programa çok sayıda Kuruçeşmelinin yanı sıra İlçe Kadın Kolları Başkanı Betül Yazıcı, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Aykut Çağlayan, meclis üyeleri İbrahim Elgin ve Hayrettin Ünlü, partililer katıldı. Toplantıda Kuruçeşmelilere seslenen İzmit İlçe Başkanı Hasan Ayaz, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

“DÜŞMANLAR KORKUYOR”

Ülke olarak birlik olmaya ihtiyaçlarının olduğunu dile getiren Ayaz, “Bu birlikteliğimiz düşmanlarımızı korkutuyor. Bizim davam, mazlumların sesi olan büyük Türkiye davasıdır. Gittiğimiz her yerde halkımızın gösterdiği teveccüh bize enerji veriyor” dedi.

Bugün 16:35 TSİ - Siyaset

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