İYİ Parti Gölcük’te yönetim kurulu tamam

Hazırladığı yönetim kurulu listesini genel merkeze gönderen ve onay alan Başkan Karademir, şimdi de yeni ekibi ile birlikte saha çalışmalarına odaklanacak.
“ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”
Yeni yönetimin hayırlı olmasını dileyen Karademir, “Titiz bir şekilde hazırlanan listemizde kriter sahibi isimler bulunuyor. Artık bizim için gün çalışma günüdür. Çalışacağız ki çocuklarımızın geleceğini garanti edelim. Farklı düşüncelere sahip tüm vatanperverlerin aynı sofrada buluşmasını sağlayalım. Hiçbir vatan haininin seçilmiş iktidara operasyon yapmaya kalkışmaması için çalışacağız” dedi.
İYİ PARTİ GÖLCÜK İLÇE YÖNETİMİ
Büşra KARADEMİR (Başkan)
Muharrem ODABAŞ
Ayşen SARAL
Çetin KOCATÜRK
Halit MOTOR
Şeyma KALBURAN
Emrah SALBACAK
Fatih ÇELEBİ
Eser DERYA
Kısmet ŞARMAN
Tarık KOYUN
Esra Giden YILMAZ
İsmail AYNACI
Yaşar TOSUN
İsmail Can GÖNENÇ
Hüseyin ŞAHİN
Yaşar KARA
Nebi BALABAN
Hasan KARABULUT
Kamil Emrah ERENKAYA
Gökhan KESAT
Ercan Kemal ÇAVDAR
Yunus ÇOLAK
Soner YUSUFOĞLU
Hilal SARAL
Aydan AKMEŞE
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz