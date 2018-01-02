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İYİ Parti Gölcük’te yönetim kurulu tamam

Bir süre önce İYİ Parti Gölcük İlçe başkanlığına atanan ve hemen yönetim kurulunu oluşturmak için çalışmalarına başlayan Av. Büşra Karademir, listesini tamamladı.

Hazırladığı yönetim kurulu listesini genel merkeze gönderen ve onay alan Başkan Karademir, şimdi de yeni ekibi ile birlikte saha çalışmalarına odaklanacak.

“ÇOK ÇALIŞACAĞIZ”

Yeni yönetimin hayırlı olmasını dileyen Karademir, “Titiz bir şekilde hazırlanan listemizde kriter sahibi isimler bulunuyor. Artık bizim için gün çalışma günüdür. Çalışacağız ki çocuklarımızın geleceğini garanti edelim. Farklı düşüncelere sahip tüm vatanperverlerin aynı sofrada buluşmasını sağlayalım. Hiçbir vatan haininin seçilmiş iktidara operasyon yapmaya kalkışmaması için çalışacağız” dedi.

İYİ PARTİ GÖLCÜK İLÇE YÖNETİMİ

Büşra KARADEMİR (Başkan)

Muharrem ODABAŞ

Ayşen SARAL

Çetin KOCATÜRK

Halit MOTOR

Şeyma KALBURAN

Emrah SALBACAK

Fatih ÇELEBİ

Eser DERYA

Kısmet ŞARMAN

Tarık KOYUN

Esra Giden YILMAZ

İsmail AYNACI

Yaşar TOSUN

İsmail Can GÖNENÇ

Hüseyin ŞAHİN

Yaşar KARA

Nebi BALABAN

Hasan KARABULUT

Kamil Emrah ERENKAYA

Gökhan KESAT

Ercan Kemal ÇAVDAR

Yunus ÇOLAK

Soner YUSUFOĞLU

Hilal SARAL

Aydan AKMEŞE

Bugün 16:43 TSİ - Siyaset

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