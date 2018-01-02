Hemşeri dernekleri yemekte buluştu

Kocaeli hemşerileri dernekleri geçtiğimiz günlerde Kartepe Sanat Et Restoran’da bir araya geldi. Siirtliler Derneği Başkanı Celal Özak’ın organize ettiği, sponsorluğunu ise Sanat Et’in sahibi Nevzat Sanat’ın yaptığı toplantıda önce fikir alışverişi yapıldı daha sonra yemek yendi. Program sonunda sponsor Nevzat Sanat’a desteklerinden dolayı plaket verildi.
TOPLANTIYA KATILANLAR
Amasyalılar Derneği Başkanı Nevzat Kaleli
Vanlılar Derneği Başkanı Murat Gögercin
Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözübüyük
Gebze Erzurumlular Derneği Başkanı Kıyasettin Çelikel
Darıca Oltulular Derneği Başkanı Yener Açışlı
Ispartalılar derneği Başkanı Ali Aydemir
Bingöllüler Derneği Başkanı Ali Değirmenci
İzmit Sanat Okulu Derneği Başkanı Halil Atay
Diyarbakırlılar Derneği Başkanı Mehmet Eryılmaz
Abhazyalılar Derneği Başkanı Hasan Konca
Kocaeli Kars Ardahan Iğdır (KAI) Vakfı başkanı Mehmet Irak
KAI Vakıf Genel Başkanı Ersin Şimşek
Ardahan Akçakale Köyü Derneği Başkanı İlhan Sarıçayır
Erzurum Dernekler Federasyon Başkanı Dursun Tekin
Erzurum Dernekler Federasyon Danışmanı Gültekin Görüm
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz