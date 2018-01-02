Hemşeri dernekleri yemekte buluştu

Kocaeli hemşerileri dernekleri geçtiğimiz günlerde Kartepe Sanat Et Restoran’da bir araya geldi. Siirtliler Derneği Başkanı Celal Özak’ın organize ettiği, sponsorluğunu ise Sanat Et’in sahibi Nevzat Sanat’ın yaptığı toplantıda önce fikir alışverişi yapıldı daha sonra yemek yendi. Program sonunda sponsor Nevzat Sanat’a desteklerinden dolayı plaket verildi.

TOPLANTIYA KATILANLAR

Amasyalılar Derneği Başkanı Nevzat Kaleli

Vanlılar Derneği Başkanı Murat Gögercin

Erzurumlular Derneği Başkanı Avni Gözübüyük

Gebze Erzurumlular Derneği Başkanı Kıyasettin Çelikel

Darıca Oltulular Derneği Başkanı Yener Açışlı

Ispartalılar derneği Başkanı Ali Aydemir

Bingöllüler Derneği Başkanı Ali Değirmenci

İzmit Sanat Okulu Derneği Başkanı Halil Atay

Diyarbakırlılar Derneği Başkanı Mehmet Eryılmaz

Abhazyalılar Derneği Başkanı Hasan Konca

Kocaeli Kars Ardahan Iğdır (KAI) Vakfı başkanı Mehmet Irak

KAI Vakıf Genel Başkanı Ersin Şimşek

Ardahan Akçakale Köyü Derneği Başkanı İlhan Sarıçayır

Erzurum Dernekler Federasyon Başkanı Dursun Tekin

Erzurum Dernekler Federasyon Danışmanı Gültekin Görüm