Final Ortaokul öğrencileri Londra’ya gitmiş kadar oldu

İzmit Belediyesi’nin Belsa Kuyumcular çarşısı üstündeki Speaking Cafe, öğrencilerin büyük ilgisini çekmeye devam ediyor. İngilizce öğrenmek isteyen ve yabancı dillerini geliştirmek isteyenler için faaliyete geçirilen Speaking Cafe’yi Özel İzmit Final Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencileri de ziyaret etti. Okul yöneticisi Sercan Günsoy, Zuhal Tırka ve ortaokul öğretmeni Özlem Halı ile birlikte kafeye gelen 20 öğrenci burada İngilizce konuşarak pratiklerini geliştirdiler.

“LONDRA’DA GİBİYDİK”

İngilizce dışında başka bir dilin konuşulmadığı kafedeki atmosferin İngiltere’den farksız olduğunu söyleyen öğrenciler, “Kendimizi Londra’da hissettik. Çay kahvemizi bile İngilizce olarak istedik. Speaking Kafe’ye bir ay sürekli gelsek İngilizce’yi ana dilimiz gibi öğreniriz. İzmit Belediye Başkanımız Dr. Nevzat Doğan’a böylesine güzel bir mekan için çok teşekkür ederiz” dediler.