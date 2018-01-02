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Uluslararası öğrenciler Bursa’yı tanıdı

İlimizde eğitim gören uluslararası öğrenciler, Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Bursa gezisine katılarak kentin tarihi ve kültürel mekanlarını görme fırsatı yakaladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, uluslararası öğrencilerine yönelik kültürel gezilere devam ediyor. Kısa bir süre önce Şeb-i Arus etkinlikleri kapsamında öğrencilerini Konya’ya götüren Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı önceki gün de Bursa gezisi düzenledi. Uluslararası öğrenciler bu sayede Bursa’nın tarihi ve kültürel mekânlarını görme fırsatı buldu.

YEŞİL CAMİİ’NE HAYRAN KALDILAR

Uluslararası öğrenciler Bursa gezisine ilk dönem Osmanlı mimarisinin önemli örnekleri arasında yer alan Yeşil Camii gezerek başladı. Öğrenciler, cami içerisinde kullanılan yeşil firüze taşlar ve çinilere hayran kaldı. Bunun yanı sıra gezi kapsamında Ulu Camii, Emir Sultan Türbesi ve Tophane ziyaret edildi. Öğrenciler özellikle Yeşil Camii avlusunda bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bugün 17:01 TSİ - Kültür-Sanat

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