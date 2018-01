Gölcük Down Cefe’de unutulmaz yılbaşı

Gölcük Down Cafe’de yılbaşı partisi düzenlendi. Partide Down Sendromlu çocuklar ve aileleri gönüllerince eğlendi. + 1 Farkla Gölcük Down Sendromlular Dernek Başkanı Belgin Abanoz ve yönetiminin organize ettiği partide oldukça eğlenceli dakikalar yaşandı.

KATILIMDAN MEMNUN OLDU

Yılbaşı partisine Türkiye Muhtar Derneği Gölcük Şube Başkanı Bilge Saral, Gölcük Down Cafe’de görev yapan öğrencilerin yanı sıra İzmit’ten gelen minik misafirler de katıldı. Belgin Abanoz düzenlemiş oldukları partiye katılımın oldukça yoğun olduğu için mutlu olduğunu ifade etti.

TEŞEKKÜR ETTİ

Belgin Abanoz, “Derneğimiz olarak çocuklarımız için her zaman en iyisini yapmak istiyoruz. Bunun için de onlara özel bir yılbaşı partisi düzenledik. Dernek yönetimindeki arkadaşlarımın desteği ile çok güzel bir parti organize ettiğimizi düşünüyoruz. Partimize bizleri kırmayıp katılan tüm dostlarıma çok teşekkür ediyorum ve sağlık, mutluluk dolu bir yıl geçirmenizi diliyorum” dedi.