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Maranki, Başiskele'de şifalı suyu inceledi

Ahmet Maranki şifası tescillenen termal suyu inceledi.

Kozmik bilim, bio enerji, sağlıklı yaşam gibi konular üzerinde uluslararası alanda çalışmalar yapan, Bioenerjist, Kozmik Bilim Uzmanı, bitkisel tedavi konusunda uzman, stratejik araştırmalar uzmanı gibi sıfatlarla tanınan Türkiye’nin Lokman hekimi Prof. Dr. Ahmet Maranki şifası tescillenen Yeniköy Merkez Mahallesi’nde çıkan termal suyu inceledi. Gençleşmek isteyenler, kaliteli yaş almak isteyenler, kilo vermek isteyenlere yardımcı olan ve kozmik beden temizliği ve ruhsal arınma konularında çalışmalar gerçekleştiren Stratejik Araştırmalar Uzmanı Ahmet Maranki 1 hafta boyunca Başiskele'deydi. The Ness Termal Otel'de detoks kampında misafirlerini ağırlayan Maranki, boş zamanlarında Başiskele’yi gezdi. Maranki termal suyun çıktığı alanı Başiskele Belediye Başkanı Hüseyin Ayaz ile birlikte gezerek suyun analiz sonuçları hakkında bilgiler aldı.

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