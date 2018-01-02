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Halkevi’nde dükkanlar yıkılıyor...

Halkevi’ndeki 11 dükkan İzmit Kaymakamlığı’nın kararı doğrultusunda boşaltıldı.

Kira süreleri 2012 yılında biten dükkanlar mahkeme süreci devam ettiği için tahliye edilemiyordu. Hukuki sürecin sonuçlanması ve Yargıtay’ca da onamasıyla 11 dükkan boşaltılmasının ardından İzmit Belediyesi’nce yıkılmaya başlandı. Yetkililer, geri kalan dükkanların da Yargıtay onayının ardından hemen yıkılacağını söylediler. Yıkılan dükkânların yerinin imar planlarında yer aldığı gibi yeşil alan ve meydan olarak düzenleneceği açıklandı.

Dün 17:44 TSİ - Asayiş

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Yorumlar

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Bahri Odabaş - Esnafın ekmek yuvalarını başına yıkanların,inşaallah kısa zamanda SALTANATLARI BAŞINA YIKILIR

Yanıtla . 4Beğen 02 Ocak 17:58

Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.

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