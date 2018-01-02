Kira süreleri 2012 yılında biten dükkanlar mahkeme süreci devam ettiği için tahliye edilemiyordu. Hukuki sürecin sonuçlanması ve Yargıtay’ca da onamasıyla 11 dükkan boşaltılmasının ardından İzmit Belediyesi’nce yıkılmaya başlandı. Yetkililer, geri kalan dükkanların da Yargıtay onayının ardından hemen yıkılacağını söylediler. Yıkılan dükkânların yerinin imar planlarında yer aldığı gibi yeşil alan ve meydan olarak düzenleneceği açıklandı.
Dün 17:44 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 09:24 TSİ )
Halkevi’nde dükkanlar yıkılıyor...
Halkevi’ndeki 11 dükkan İzmit Kaymakamlığı’nın kararı doğrultusunda boşaltıldı.
DİĞER FOTOĞRAFLAR
Dün 17:44 TSİ - Asayiş
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Bahri Odabaş - Esnafın ekmek yuvalarını başına yıkanların,inşaallah kısa zamanda SALTANATLARI BAŞINA YIKILIR
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.