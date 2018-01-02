Halkevi’nde dükkanlar yıkılıyor...

Kira süreleri 2012 yılında biten dükkanlar mahkeme süreci devam ettiği için tahliye edilemiyordu. Hukuki sürecin sonuçlanması ve Yargıtay’ca da onamasıyla 11 dükkan boşaltılmasının ardından İzmit Belediyesi’nce yıkılmaya başlandı. Yetkililer, geri kalan dükkanların da Yargıtay onayının ardından hemen yıkılacağını söylediler. Yıkılan dükkânların yerinin imar planlarında yer aldığı gibi yeşil alan ve meydan olarak düzenleneceği açıklandı.