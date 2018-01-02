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Tiryakilere kötü haber! Sigaraya zam geliyor!

Sigara tiryakilerine kötü haber! ÖTV zammı 2018'de 50 kuruştan 1,5 TL'ye çıkacak.

Sözcü.com.tr'den Erdoğan Süzer'in haberine göre, hükümet ev yapımı ucuz rakının hemen ardından şimdi de tiryakinin ucuza mal ettiği sarma sigaraya zam bindirdi. Bakanlar Kurulu, içerisine tütün doldurulan 1 paket makarona 1 lira Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) ekledi. Yeni vergiyle birlikte 2.5 liraya mal edilen 1 paket sigara yüzde 90.8 oranında zamlanarak 4 lira 77 kuruşa çıktı. Yeni zamlı tarife 1 Temmuz 2018'den itibaren uygulanacak.

UYGULAMA TEMMUZ'DA

Hükümet, geçen ay çıkardığı torba tasarıyla içerisine tütün doldurulan makaronu ÖTV kapsamına almış ve tıpkı sigarada olduğu gibi makarona da hem yüzde 65.25 oranında nispi, hem de 0.0994 TL asgari maktu ÖTV getirmişti. Dün yayımlanan Bakanlar Kurulu kararıyla nispi verginin şimdilik sıfır (0) olarak uygulanmasına karar verildi. Ayrıca asgari maktu tutarı da 0.0500 TL'ye indirildi. Ayrıca yeni ÖTV uygulaması 6 ay ertelenerek 1 Temmuz 2018 tarihine ötelendi. Bu iyi haber…

50 KURUŞTAN, 1,5 LİRAYA ÇIKACAK

Hükümetin getirdiği 5 kuruşluk ÖTV çok küçük gibi görünse de 20 dal sigaradan oluşan 1 paket boş makaronda 1 liralık ilave vergiye karşılık geliyor. Bugüne kadar makarondan ayrıca ÖTV alınmıyordu. Dolayısıyla, markette satılan yüksek vergili sigaraları satın almaya güçleri yetmeyen yoksul vatandaşlar 20'lik makaronu 50 kuruşa alıp içerisine de 2 ila 2.5 liralık vergisiz tütünü doldurup 1 paket sigarayı 2.5 TL ila 3 TL'ye mal ediyorlardı. Yeni ÖTV ile birlikte 20'lik makaronun ÖTV'li fiyatı 50 kuruştan 1.5 liraya çıkacak. KDV ile birlikte tutar 1 lira 77 kuruş olacak. Torba yasayla vergisiz, kayıt dışı kıyılmış tütün satışı yasaklandı. Dolayısıyla 1 paket sigara için tütüne 2.5-3 lira yerine 3 ila 4 lira ödenecek. Böylece makarondan elde edilmiş 1 paket sigara en az 4.77 liraya mal olacak. Bu da en az yüzde 90.8 oranında zam anlamına geliyor.

FABRİKALAR KAPANMAYACAK

Hükümeteğer torba yasadaki ÖTV oranını indirmeden direkt uygulamış olsaydı bu durumda 20'lik makaronun sadece ÖTV'si 1 lira yerine 1.99 kuruşa çıkacak, 50 kuruşluk maliyet ve KDV de eklendiğinde toplam fiyatı 2.93 lirayı bulacaktı. Bu durumda da tütün doldurularak elde edilen 1 paket sigara en az 6 liraya ulaşacaktı. İndirimi olumlu bulan Sigara Harici Tütün Mamulleri Üreticileri Derneği Başkanı Gökhan Ersöz, “Hiç olmazsa fabrikalarımız kapanmayacak” dedi.

Bugün 17:57 TSİ - Ekonomi

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