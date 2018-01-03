Bu akşam saatlerinde, Esentepe Mahallesi Yıldırımer Caddesi'nde Sebahattin Karadağ'a ait 41 E 5330 plakalı minibüsün camını kıran hırsızlar, aracı çaldı. Polis, ihbar üzerine çalınan aracı ararken, bu kez Çamlıtepe Mahallesi Elma Sokak'ta Cemal Ağırcan'a ait 41 NF 3641 plakalı minibüsün çalındığı ihbarı geldi. Olay yerine giden polis, ilk çalınan minibüsün yakıtının bitmesi üzerine hırsızların aracı terkedip, ikinci minibüsünsürmeli olan kapısınıaçarak aracı çaldıklarını belirledi. Hırsızların, aynı modeldeki iki aracı çalması dikkat çekti. Polis, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, yakıtı biten araçta parmak izi topladı,hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.
Bugün 09:08 TSİ- Asayiş ( Güncelleme : Bugün 09:12 TSİ )
Çaldıkları minibüsün yakıtı bitince başka aracı çaldılar
Körfez'de, bir minibüsü çalan hırsızlar yakıtı biten aracı bırakarak aynı modeldeki başka bir minibüsü çaldı.
Bugün 09:08 TSİ - Asayiş
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Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz