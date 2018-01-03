İzmitli muhtarın acı günü!

İzmit Kemalpaşa Mahallesi Muhtarı Engin Çevrim'in eşi Bahriye Çevrim (69) vefat etti. Merhumenin cenazesi bugün (3 Ocak 2018) ikindi namazını müteakip Fevziye Camii'nden kaldırılacak. Kocaeli Gazetesi olarak merhumeye Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.