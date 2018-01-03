Pazarcılar Bulut’tan garanti istedi

Derince Belediyesi, Çenesuyu’nda bulunan Salı Pazarı’nı sokak arasından çıkarmak için pazar alanının ön kısmından D-100 Karayolu cephesine doğru bakan alana taşımak için bir süredir çalışma yapıyordu. Bir bölümü belediyeye ait olan arazinin diğer kısmının da bir şahsa hisseli olduğu ve alanın büyüklüğünün 7 bin metrekare olduğu belirtildi.
İLK OLARAK IŞIK DİNLEDİ
Alanı yeni Salı Pazarı olarak düzenlemek için kaldırım taşları ile zeminin asfaltla kaplaması yapılıyordu. Çizgi çalışmasına da başlayan belediye yetkilileri pazarcı esnafı ile görüşmelerini sürdürüyor. Pazarcılar dün Salı Pazarı’nda tezgahlarını açtıktan sonra Derince Belediyesi’ne giderek sorunun çözümü için talepte bulundu. Meclis toplantı salonuna alınan pazarcıları ilk olarak başkan yardımcısı Nurettin Işık dinledi.
ARAZİ HİSSELİ
Daha sonra ise Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, pazarcılara yeni alanın sağlayacağı avantajlardan söz eden Bulut, “Sizin için çok güzel bir nokta. Fakat burası okul alanı ve hisseli. Gelecek hafta buraya geçin, biz de kamulaştırmaları devam ettirelim. Daha sonra gerekirse üstünü de kapatırız” dedi.
ESNAF GARANTİ İSTEDİ
Başkan Bulut’un söylediklerine yanıt veren pazarcı esnafı ise yer konusunda sıkıntı olmadığını, fakat bu hali ile kullanılamayacağını, fırtına ve yağmurlarda tezgahın şemsiyenin demirlerinin uçarak yola fırlayabileceğini söyledi. esnaf, “1,5 yıl sonra önce seçim var, siz gittiğinizde ne olacak? Gelen bizi buradan çıkarırsa işimizi ve ekmeğimizi kaybederiz. Yerin hisse sahipleri bizi çalıştırmazsa ne olacak? Bizler sizden garanti istiyoruz” dediler.
SEÇİM SONUNA KALDI
Başkan Bulut’a sitem eden pazarcı esnafı, “Yeni dönemde siz yoksunuz. Belediye bu kadar esnafı görmezden mi gelecek? Bir kere de ekmeğinin peşindeki esnafı dinledi. Bu işi seçim sonuna bırakın. Sıkıntı varsa bunlar yasal yollar üzerinden çözülecek. Pazarcı esnafı, daha sonra Bulut’un söylediği, “Şimdi geçmezseniz, ileride buraya geçmekle ilgili söz sahibi olamazsınız” hatırlatmasına “Kabul ediyoruz. Kaderimize razıyız, fakat seçime kadar bize dokunmayın” karşılığı verdi.
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın
Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Yorumlar
(1 )
Mülayim Çoksert - Gelen sizi buradan çıkarıp nereye koyacak,atacak kardeşim....En makul,mantıklı yer burası...Nato caddesinden çıkıp az aşağıdaki bu yere gelmek kolay,uzak değil halk için....Belediye parası olmadığı için bu hisseli alanı kamulaştıramıyordu.Şimdi parası var ve kamulaştıracak,yer kendinin olacak......
Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumcular kendi özgür iradesi ile yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başlarına üstlenmektedirler.