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Pazarcılar Bulut’tan garanti istedi

Derince’de kurulan Salı Pazarı için yeni yer düzenlemesi yapan belediye başkanı Ali Haydar Bulut ile pazarcılar, dün bir araya geldi. Yer değişikliğinin seçim sonuna bırakılmasını isteyen Bulut’a karşı pazarcılar “1 hafta sonra kararınızı bize iletin” dedi.

Derince Belediyesi, Çenesuyu’nda bulunan Salı Pazarı’nı sokak arasından çıkarmak için pazar alanının ön kısmından D-100 Karayolu cephesine doğru bakan alana taşımak için bir süredir çalışma yapıyordu. Bir bölümü belediyeye ait olan arazinin diğer kısmının da bir şahsa hisseli olduğu ve alanın büyüklüğünün 7 bin metrekare olduğu belirtildi.

İLK OLARAK IŞIK DİNLEDİ

Alanı yeni Salı Pazarı olarak düzenlemek için kaldırım taşları ile zeminin asfaltla kaplaması yapılıyordu. Çizgi çalışmasına da başlayan belediye yetkilileri pazarcı esnafı ile görüşmelerini sürdürüyor. Pazarcılar dün Salı Pazarı’nda tezgahlarını açtıktan sonra Derince Belediyesi’ne giderek sorunun çözümü için talepte bulundu. Meclis toplantı salonuna alınan pazarcıları ilk olarak başkan yardımcısı Nurettin Işık dinledi.

ARAZİ HİSSELİ

Daha sonra ise Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, pazarcılara yeni alanın sağlayacağı avantajlardan söz eden Bulut, “Sizin için çok güzel bir nokta. Fakat burası okul alanı ve hisseli. Gelecek hafta buraya geçin, biz de kamulaştırmaları devam ettirelim. Daha sonra gerekirse üstünü de kapatırız” dedi.

ESNAF GARANTİ İSTEDİ

Başkan Bulut’un söylediklerine yanıt veren pazarcı esnafı ise yer konusunda sıkıntı olmadığını, fakat bu hali ile kullanılamayacağını, fırtına ve yağmurlarda tezgahın şemsiyenin demirlerinin uçarak yola fırlayabileceğini söyledi. esnaf, “1,5 yıl sonra önce seçim var, siz gittiğinizde ne olacak? Gelen bizi buradan çıkarırsa işimizi ve ekmeğimizi kaybederiz. Yerin hisse sahipleri bizi çalıştırmazsa ne olacak? Bizler sizden garanti istiyoruz” dediler.

SEÇİM SONUNA KALDI

Başkan Bulut’a sitem eden pazarcı esnafı, “Yeni dönemde siz yoksunuz. Belediye bu kadar esnafı görmezden mi gelecek? Bir kere de ekmeğinin peşindeki esnafı dinledi. Bu işi seçim sonuna bırakın. Sıkıntı varsa bunlar yasal yollar üzerinden çözülecek. Pazarcı esnafı, daha sonra Bulut’un söylediği, “Şimdi geçmezseniz, ileride buraya geçmekle ilgili söz sahibi olamazsınız” hatırlatmasına “Kabul ediyoruz. Kaderimize razıyız, fakat seçime kadar bize dokunmayın” karşılığı verdi.

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Yorumlar

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Mülayim Çoksert - Gelen sizi buradan çıkarıp nereye koyacak,atacak kardeşim....En makul,mantıklı yer burası...Nato caddesinden çıkıp az aşağıdaki bu yere gelmek kolay,uzak değil halk için....Belediye parası olmadığı için bu hisseli alanı kamulaştıramıyordu.Şimdi parası var ve kamulaştıracak,yer kendinin olacak......

Yanıtla . 0Beğen 03 Ocak 11:23

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