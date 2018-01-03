Marmara'da yağmur bekleniyor

Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde yağmur ve sağanak öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı, 2 ila 4 derece azalacak. Bölgede, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması, yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Rüzgarın, bölgede kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerinden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.