Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı Marmara Bölgesi'nde yağmur ve sağanak öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığı, 2 ila 4 derece azalacak. Bölgede, parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olması, yağmur ve sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Rüzgarın, bölgede kuzey ve kuzeydoğu (Poyraz) yönlerinden orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Bugün 09:39 TSİ- Gündem ( Güncelleme : Bugün 10:28 TSİ )
Marmara'da yağmur bekleniyor
Parçalı ve çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede, yağmur ve sağanak bekleniyor
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