Meral Akşener'i hiç böyle görmediniz

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in gençlik yıllarına ait bazı fotoğraflar Twitter'dan paylaşıldı. Kullanıcılardan oldukça ilgi gören fotoğraflar yüzlerce kez retwetlendi.

Meral Akşener kimdir, İyi Parti Genel BaşkanıMeral Akşener, 18 Temmuz 1956 tarihindeİzmit‘de Gündoğdu’da doğmuştur. Babasının adı Tahir Ömer, annesinin adı Sıddıka’dır.

İstanbulÜniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümünden mezun oldu.Marmara ÜniversitesiSosyal Bilimler Enstitüsünde Doktorasını yaptı. Yıldız,Kocaelive Marmara Üniversitelerinde öğretim üyesi olarak ders verdi.Kocaeli Üniversitesindeİnkılap Tarihi Bölüm Başkanlığı görevinde bulundu. Zübeyde Hanım Şehit Aileleri Vakfı’nın kuruluşunu gerçekleştirdi.

1995 yılındaDYPKadın Kolları Başkanı oldu.

24 Aralık 1995 tarihinde yapılan,TBMM20.dönem seçimlerindeDoğru Yol Partisiİstanbul, 23. DönemMilliyetçi Hareket Partisiİstanbul ve 24. Dönem Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili seçildi. 21.dönem de Doğru Yol Partisi Kocaeli Milletvekilliği seçildiğinde 28 Haziran 1996-30 Haziran 1997 tarihleri arasında görev yapan, Refah Partisi ve Doğru Yol Partisi koalisyonunun oluşturduğu 54. Hükümette İçişleri Bakanlığı yaptı.

4 Temmuz 2001 senesinde Doğru Yol Partisi’nden istifa edenMeral Akşener, Fazilet Partisi’nden kopan Abdullah Gül ileRecep Tayyip Erdoğan‘ın önderliğini yaptığı “yenilikçi” kanat olarak isimlendirilen oluşuma katıldığınıAbdullah Gülve arkadaşlarının çalışma ofisi olarak kullandıkları Politik Araştırmalar Merkezi’nde basın toplantısı gerçekleştirerek duyurdu. Yeni parti için çalışma yaparken oğlunun da parti adı için çalışma yürüttüğünü açıklamıştı. Fakat bir süre sonra “Milli Görüş çizgisini sürdürüyorlar” diyerek hayal kırıklığı yaşadığını belirterek yenilikçi hareketten ayrılıp 3 Kasım 2001 tarihindeMilliyetçi Hareket Partisi‘ne katıldı.

Türkiye-ÇinParlamentolararası Dostluk Grubu üyesidir. 23. Dönemde 10 Ağustos 2007 tarihindeGüldal Mumcuile beraberTBMMbaşkanvekili seçilen kadın milletvekili olmuştur. 24.Dönemde 12 Temmuz 2011 tarihinde Güldal Mumcu ile beraber tekrar TBMM başkanvekili seçilmiştir.

Meral Akşener, 1980 yılından beri Makine Mühendisi Tuncer Akşener ile evlidir. Fatih (d.1984) adında bir oğlu vardır.

MHP‘den 1 Kasım 2015 Türkiye genel seçimlerinde milletvekili adayı olarak gösterilmedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin 15 Ekim 2015’te “Hanımefendi biraz dinlenecektir” sözleriyle milletvekili aday listesine almadığı Meral Akşener’in seçimli olağanüstü kongre girişimleri sonuçsuz kalması sonucunda yeni parti oluşumu için çalışmalara başladı.

1 Kasım seçimlerinde MHP’nin oy kaybederek mecliste temsil edilen 4. parti olunca 30 Kasım 2015 senesinde gerçekleştirmiş olduğu basın toplantısında kurultay talebinde bulunmuş ve üzerime düşen her görevi yapmaya hazırım sözlerini söylemiştir.

Mahkeme kararıyla yapılacak olan MHP olağanüstü kongre’si içinMeral Akşener genel başkan adayı olduğunu açıkladı. Olağanüstü Kongre tarihi olarak 15 Mayıs’ın belirlendiğini açıklandı.MHPGenel Merkezi ise bu kararı tanımadığını bildirdi.

Yargıtay, MHP’de olağanüstü kurultay olup olmayacağına yönelik tartışmalara dün son noktayı koyarak Ankara 12. Sulh Hukuk Mahkemesi’nin MHP’de olağanüstü kurultay toplanmasına ilişkin kararını oy birliğiyle onamıştı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bu karar doğrultusunda 26 Haziran veya 10 Temmuz tarihlerinde seçimli olağanüstü kurultay kararı almıştı.

Meral Akşener19 Haziran 2016 tarinde Ankara Nöbetçi Asliye Hukuk Mahkemesine başvurarak, partiden ihraç kararına ihtiyati tedbir konulmasını istedi. MHP’nin ihraç kararına açmış olduğu iptal davası, 15 Aralık 2016 tarihinde Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından reddedildi ve bu kararla partiden ihracı kesinleşti.

2017 Yılında bağımsız milletvekilleriÜmit Özdağveİsmail Okile birlikteTBMM’de temsil edilen beşinci parti olmak için Yeni parti çalışmalarını hızlandırdı.

Bağımsız Milletvekiliİsmail Ok,TBMM’de düzenlediği basın toplantısında yeni partiye ilişkin soruları yanıtlayarak şöyle konuştu: “Yeni parti artık kurulması yönünde tabiri caizse bir yol ayrımına girilmiştir, başlanılmıştır, inşallah Türk Milleti için hayırlı olacaktır. Türk Milleti de bu yeni partide lider olarak genel başkanolarak Sayın Meral Akşener’i görmektedir.

Sayın Meral Akşener’in liderliğinde, genel başkanlığındaTürkiye’de yeni bir parti kurulacaktır. Bizler de milletvekilleri arkadaşlarımızla birlikte Sayın Meral Akşener’in etrafında toplanarak Türk Milletinin ve devletinin içinde bulunduğu bu zor şartlardan çıkması için elimizden gelen bütün katkıyı yapacağız.

Artık Türk Milleti, şu içinde bulunduğumuz durumdan muzdarip olan bütün kesimler hatta AKP’nin çok önemli bir kısmı yeni bir parti kurulmasını beklemektedir. Bu yeni partinin de genel başkanlık görevini, liderliğini Sayın Meral Akşener’e vermiştir. Yeni partinin de lideriMeral Akşenerolacaktır.” açıklamasını gerçekleştirdi.

Akşener’in kuracağı yeni partinin ismi “İyi Parti” sloganı ise “Türkiye iyi olacak” oldu. Akşener İçişleri Bakanlığı’na dilekçesini verdikten sonra yeni partisini Ankara’da Nâzım Hikmet Kültür Merkezi’nde ‘Türkiye İyi Olacak’ sloganıyla25 Ekim 2017Tarihinde kamuoyuna açıkladı.