Memurun zammı belli oldu!

Milyonlarca ssk,bağkur ve memur emeklisi 2018 yılında emekli maaşı zam oranlarını merak ediyor. Maaşlarına yapılacak zammı merakla bekleyen yaklaşık 17 milyon vatandaş, enflasyon oranının açıklanmasını bekliyordu. Bilindiği üzere Aralık ayı enflasyon oranı 3 Ocak Çarşamba günü yani bugün açıklandı. Peki 2018 yılında SSK, Bağ-Kur ve memur emeklisi zammı ne kadar oldu? İşte detaylar... Memur emeklileri, Ocak ayında yüzde 1.69 enflasyon zammı alacak. İşçi emeklisine yüzde 5.66, memur emeklisine ise 1.66 zam yapılacak. Türkiye İstatistik Kurumu(TÜİK), 2017 yılı enflasyon rakamını yüzde 11,92 olarak açıkladı. Böylece milyonlarca memur, sözleşmeli personel ve emeklinin alacağı zam oranı da belli oldu. Buna göre memur ve emekliler yüzde 4 zammın yanı sıra yüzde 1,69 oranında enflasyon farkı da alacak. Memurlar 2017'nin ilk 6 ayı için yüzde 3 zam, ikinci 6 ayı için enflasyon farkı dahil yüzde 6,92 zam almıştı.

MEMUR VE EMEKLİ MAAŞ ZAMMI NASIL BELİRLENİYOR?

Memur ve emeklilerin zam oranları toplu sözleşmeye göre önceden belirleniyor, geçmiş 6 aylık enflasyondan kaynaklı bir fark oluşursa da bu fark zam oranının üzerine maaşlara yansıtılıyor. İşçi ve Bağ-Kur emeklileri de memurlar gibi senede iki kere zam alıyor ve zam oranı da bir önceki 6 aylık dönemde, Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından açıklanan, TÜFE'deki enflasyon oranına göre hesaplanıyor.

ZAMLI MAAŞLAR NE ZAMAN ÖDENECEK?

SSK ve Bağ-Kur emeklileri, zamlı paralarını bu ay içinde maaş ödeme günlerinde ceplerine koyacak. Devlet memurları, sözleşmeliler ve geçici personel zamlı maaşlarını ve enflasyon farkını 15 Ocak'ta alacak. Maaşlarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alan memur emeklilerinin ise ödemeleri zamsız olarak hesaplarına yatırıldı. Yüzde 4'lük artış ve enflasyon farkıyla oluşan zam farkı, daha sonradan memur emeklilerine verilecek.

SON İKİ YILDA MEMUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 21,79 ZAM

Memur emeklilerinin önümüzdeki toplu sözleşmeden kaynaklı maaş zamlarına yeni zamlarla birlikte en düşük memur emeklisinin maaşı 2018'in ilk yarısında yüzde 4'lük zam oranı ile birlikte 1.945 liraya çıkacak. 2015'de yapılan toplu sözleşme çerçevesinde memur ve emeklileri 2016 yılı Ocak ayında yüzde 6, Temmuz ayında da yüzde 5 zam aldılar. Ayrıca 2016'nın Ocak ayında da maaşlara yüzde 0,90 enflasyon farkı yansıdı. Bu yıl ise, yani 2017'de, toplu sözleşmede zam oranı Ocak ayında yüzde 3, Temmuz ayında yüzde 4 olarak belirlendi. Temmuz ayında ise yüzde 2,89 enflasyon farkı oluştu ve zam oranı yüzde 6,89 oldu. Böylece memur ve emeklileri, 2016-2017'de toplam 21,79 zam almışlardı.