Kocaeli Gazetesi Kocaeli Gazetesi
Bugün 10:33 TSİ- Gündem ( G : Bugün 10:34 TSİ )

İzmit’te 35 bin kişi belediyeyi aradı

İzmit’te 2017 yılı içinde 35 bin 434 kişi İzmit Belediyesi’ni arayarak istek ve şikayetlerini dile getirdi.

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki Süper Hizmet Masası yetkililerinin verdiği bilgiye göre, geçtiğimiz yıl içinde İzmit Belediyesi’ne arayan 35 bin 434 kişinin istek ve şikâyetlerinden 34 bin 159’u sonuçlandırılırken 1275 talep te başka kurumlarla ilgiliydi. Başka kurumları ilgilendiren istek ve şikayetlerin İzmit Belediyesi yetkililerince ilgili kurumlara iletildiği ifade edildi. İzmit Belediyesi’ne telefonla, internet ortamıyla, mektupla ve bizzat gelinerek yapılan taleplerin büyük kısmının Temizlik İşleri, Fen İşleri, Çevre Koruma ve Zabıta Müdürlükleriyle ilgili olduğunu söyleyen yetkililer “ gelen her talep en kısa süre içinde ilgili müdürlüklere iletilmekte, sonucu hakkında da vatandaşlara gerekli bilgi verilmektedir” dediler.

33 BİN AİLEYE ULAŞILDI

İzmit Belediyesi’nin Hizmet Kapınızda ekibince geçtiğimiz yıl içinde mahallerde 33 bin vatandaşla bire bir görüşmeler yapıldığı, görüşmelerde belediye hizmetlerinin anlatılıp istek ve şikayetlerin alındığı kaydedildi. Yine yıl içinde kan bankası aracılığı ile 347 kişiye kan ihtiyaç mesajı çekildi. İzmit’te 2017 yılı içinde 105 kez mahalle gezisi düzenlendiği de açıklandı.

Bugün 10:33 TSİ - Gündem

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz
Anket Kocaelispor'un yeterince desteklendiğini düşünüyor musunuz?
Sarmaşık Dere’ye araç geçiş köprüsü yapılıyor mask
Sarmaşık Dere’ye araç geçiş köprüsü yapılıyor
İzmit’te 35 bin kişi belediyeyi aradı mask
İzmit’te 35 bin kişi belediyeyi aradı
Maranki, Başiskele'de şifalı suyu inceledi mask
Maranki, Başiskele'de şifalı suyu inceledi
Gölcük Down Cefe’de unutulmaz yılbaşı mask
Gölcük Down Cefe’de unutulmaz yılbaşı
Hemşeri dernekleri yemekte buluştu mask
Hemşeri dernekleri yemekte buluştu
Yılın ilk meclis toplantısı 20 dakikada bitti mask
Yılın ilk meclis toplantısı 20 dakikada bitti
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın! mask
Kocaeli'de 3 iş yerinde yangın!
2 gün sonra askere gidecekti, kazada öldü! mask
2 gün sonra askere gidecekti, kazada öldü!
Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti... mask
Kocaeli'de iş kazası! Genç yaşta hayatını kaybetti...
İzmitli ünlü oyuncuyu "hassas terazi" ele verdi mask
İzmitli ünlü oyuncuyu "hassas terazi" ele verdi
1 kişinin öldüğü kazada Yılport kendini bu sözlerle savundu! mask
1 kişinin öldüğü kazada Yılport kendini bu sözlerle savundu!
Kocaeli'de şüpheli ölüm! mask
Kocaeli'de şüpheli ölüm!

GALERİ

Liseli erkekler salona indi! mask
Liseli erkekler salona indi!
Kahraman şoför, hayatını kurtardığı 11 aylık Ömer Asaf'ı ziyaret etti mask
Kahraman şoför, hayatını kurtardığı 11 aylık Ömer Asaf'ı ziyaret etti
Yoğurt kabından müzik... mask
Yoğurt kabından müzik...
İstanbul'da dolunay mask
İstanbul'da dolunay
Tünelde otomobil takla attı: 4 yaralı mask
Tünelde otomobil takla attı: 4 yaralı
Sanayinin büyüyen koluna araç sahiplerinden yoğun ilgi mask
Sanayinin büyüyen koluna araç sahiplerinden yoğun ilgi
BEĞEN 21 B
TAKİP ET 2 B
GİRİŞ YAP KAYIT OL

YÜKLENİYOR