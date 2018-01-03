İzmit’te 35 bin kişi belediyeyi aradı

Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü bünyesindeki Süper Hizmet Masası yetkililerinin verdiği bilgiye göre, geçtiğimiz yıl içinde İzmit Belediyesi’ne arayan 35 bin 434 kişinin istek ve şikâyetlerinden 34 bin 159’u sonuçlandırılırken 1275 talep te başka kurumlarla ilgiliydi. Başka kurumları ilgilendiren istek ve şikayetlerin İzmit Belediyesi yetkililerince ilgili kurumlara iletildiği ifade edildi. İzmit Belediyesi’ne telefonla, internet ortamıyla, mektupla ve bizzat gelinerek yapılan taleplerin büyük kısmının Temizlik İşleri, Fen İşleri, Çevre Koruma ve Zabıta Müdürlükleriyle ilgili olduğunu söyleyen yetkililer “ gelen her talep en kısa süre içinde ilgili müdürlüklere iletilmekte, sonucu hakkında da vatandaşlara gerekli bilgi verilmektedir” dediler.

33 BİN AİLEYE ULAŞILDI

İzmit Belediyesi’nin Hizmet Kapınızda ekibince geçtiğimiz yıl içinde mahallerde 33 bin vatandaşla bire bir görüşmeler yapıldığı, görüşmelerde belediye hizmetlerinin anlatılıp istek ve şikayetlerin alındığı kaydedildi. Yine yıl içinde kan bankası aracılığı ile 347 kişiye kan ihtiyaç mesajı çekildi. İzmit’te 2017 yılı içinde 105 kez mahalle gezisi düzenlendiği de açıklandı.